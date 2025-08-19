RUGBY. Énorme déception pour la Nationale à 3 jours de la reprise de la saison

Ceux qui voulaient admirer les affrontements entre Nice, Narbonne, Bourgoin ou Tarbes devront encore patienter...

Encore une fois, la Nationale 1 semble être la dernière roue du carrosse. Division officiellement professionnelle, elle n’en a, semble-t-il, que le nom et les contrats, pour l’heure.Car en coulisses, même si l’on promet monde et merveilles, c’est toujours le flou, 5 ans après sa création. Cette fois, c’est à nouveau au niveau de la diffusion que cela semble coincer.

Le flou total

Dans les pas de RugbyZone.TV qui avait tenté le coup en 2022/2023, les matchs de la 3ème division française (et ses nombreux clubs historiques comme Narbonne, Tarbes, Nice, Bourgoin…) devaient être diffusés cette saison par un quatuor composé des sociétés Vivapp, Eventeam Live, Le SportMag, et Midi Olympique, main dans la main avec la FFR.

Sauf que le championnat reprend ce vendredi et que ActuRugby indique qu’aucun des matchs ne sera retransmis pour cette 1ère journée. Et probablement pour celles qui suivront.

C’est le flou le plus complet - un président de club à cette même source.



Une nouvelle déception pour cette 3e division dans laquelle les clubs des élites vont de plus en plus piocher, mais qui attend toujours d’avoir la visibilité qu’elle mérite.

Et si diffuser toutes les rencontres chaque semaine est un choix qui peut s’avérer risqué financièrement et techniquement, c’est bien celui qui a été choisi par la Fédération et les clubs.

Visiblement avec les problèmes qui vont avec, d’emblée.En espérant que cette situation soit résolue rapidement et que les clubs fixés sur ce qui les attend cette saison. Histoire de rendre cette Nationale plus vue, mais aussi plus fiable.