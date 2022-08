RUGBY. Ce joueur emblématique du XV de France a toujours été surcoté (dixit les supporters anglais)

Les lecteurs du site anglais Ruck ont voté pour les joueurs les plus sous-estimés et surestimés de tous les temps. On trouve un Tricolore et un joueur du Top 14.

Récemment, le site anglais Ruck a demandé à ses lecteurs de voter pour les joueurs les plus sous-estimés et surestimés de tous les temps. Ceux-ci ont voté et débattu dans un certain nombre de sondages pour définir les trois premiers dans ces deux catégories. Un ancien joueur de l'équipe de France a été nominé. On retrouve aussi un élément emblématique du Top 14 toujours en activité. Du côté des joueurs sous-cotés, on retrouve l'Anglais Simon Shaw, l'Argentin Augustin Crevy et l'Écossais. Hamish Watson. Dans le cas du dernier cité, on serait tenté de dire qu'il a mis tout le monde d'accord avec ses performances sous le maillot du XV du Chardon. RUGBY. Cette statistique DINGUE d'Hamish Watson avec l'EcosseQuid des joueurs sur-cotés ? Le 3/4 gallois George North se classe deuxième de ce classement. Pour un lecteur du site anglais, c'est "le joueur le plus surestimé de cette génération, à quand remonte la dernière fois où il a fait un bon match qui n'était pas contre l'Italie ?" Dure. Mais sans doute un peu vrai. En parlant d'Italie, le premier de cette liste se nomme Sergio Parisse. "Je pense que Parisse a obtenu beaucoup de crédit juste pour avoir été un leader et un joueur de qualité dans une équipe italienne pauvre et n'a jamais été classé par quiconque comme proche de la classe mondiale." Et notre Tricolore dans tout ça ? Certains auront peut-être trouvé. C'est Sébastien Chabal. Un joueur qui a marqué les esprits par ses plaquages et ses qualités athlétiques. Mais qui, pour certains lecteurs du site anglais, n'a jamais été à la hauteur sous la pression.