TOP 14/PRO D2. Carton orange, arbitres sonorisés : les 7 grandes nouveautés d'arbitrage à connaître avant la reprise

Avec un nouveau carton, dit "orange", des mêlées encore plus surveillées et des arbitres sonorisés : voici le Top 14 et la Pro D2 version 2025-2026

Chaque année le rugby change ses règles et évolue. Pour le meilleur et, parfois, pour le pire. La saison 2025-2026 débute dans un mois et apporte avec elle son lot de renouveau à propos de l'arbitrage. Des changements discutés directement entre arbitres et entraîneurs, à l'occasion d'une réunion annuelle entre les deux parties, mise en place depuis la saison dernière

Les nouvelles règles cette saison concernent, globalement, seulement quelques précisions techniques. Mais il y a aussi l'instauration d'un nouveau carton. Il s'agit du carton orange, qui correspond au carton rouge de 20 minutes qui a déjà été utilisé lors de matchs internationaux.

TOP 14/PRO D2. ''On est complètement défavorable'' : les arbitres s'opposent à la haie d'honneur au début des matchs

Il sera, par exemple, interdit d'enfreindre délibérément les règles du coup d'envoi. Cela fait suite au coup d'envoi des Springboks face à l'Italie cet été, délibérément raté pour partir sur une phase de mêlée ensuite.

La mêlée et les rucks encore plus surveillés

À l'occasion de cette réunion annuelle, dirigée par Mathieu Raynal et Romaine Poite, anciens arbitres internationaux, maintenant patrons de l'arbitrage français, les nouvelles règles ont pu être présentées et des précisions ont pu être apportées. La première d'entre elle concerne les phases d'essai à la suite d'un plongeon au-dessus d'un ruck. En lien avec une récente précision de World Rugby, plonger par-dessus un ruck pour aplatir sera autorisé, à condition de ne pas toucher de personne au sol et de ne pas effectuer une chute dangereuse. Auquel cas l'essai sera refusé et une pénalité sera sifflée contre le joueur plongeant.

Les rucks seront aussi très observés, notamment les soutiens offensifs. La maitrise du poids de son corps de la part d'un soutien sera très surveillée, alors que de nombreux joueurs se lient en se couchant sur le plaqué et la balle.

4400 minutes et 37 essais : qui est cet indéboulonnable de ProD2 qui devrait rejoindre le Top 14 la saison prochaine ?

Autre phase de combat, la mêlée sera encore plus observée par les arbitres. Fini les introductions de travers et les talonneurs qui n'ont pas à talonner justement. Du moins, c'est la promesse. Les introductions devront être droites et le ballon devra être talonné, au risque d'être sanctionné. Difficile tout de même d'imaginer que ce sera respecté à 100%, d'autant plus lorsque le changement est très radical.

Nouveau carton orange et arbitres sonorisés

Autre changement, qui se fait déjà au niveau international, concerne le micro de l'arbitre. Lors d'un arbitrage vidéo, le micro de l'arbitre sera diffusé sur les sonos du stade au moment du verdict de sa décision. Cela, dans le but de permettre une meilleure compréhension aux supporters qui se sont déplacés.

Le temps de jeu pourrait être également rallongé. Il a été proposé d'arrêter le chronomètre après chaque pénalité et transformation. Cela pourrait permettre de gagner "en moyenne 3 minutes de temps de jeu effectif", rapporte Mathieu Raynal. Cette décision a été approuvée par les entraîneurs de Top 14 et Pro D2, mais doit encore être soumise au syndicat majoritaire des joueurs, Provale, puis à la Ligue, avant d'être éventuellement validée.

RUGBY. La ''loi Giteau'' abolie : l'Australie frappe fort à deux ans du Mondial

Et le dernier changement, enfin, concerne un nouveau carton, dit "orange". Ce dernier aura le même rôle que le carton rouge de 20 minutes actuel, utilisé au niveau international, c'est-à-dire qu'il permettra d'exclure définitivement un joueur et qu'il soit remplacé au bout de 20 minutes. Il n'y aura cependant pas de bunker en France et le carton orange sera brandi directement par l'arbitre sur le terrain. Il permettra notamment de jugé les situations d'entre-deux, entre le carton jaune et le carton rouge.

Pour en apprendre davantage sur le carton orange, rendez-vous sur ce lien.