TOP 14. Woki dans la cage, Du Preez en homme de main : le XV type (probable) de l’UBB pour 2025/2026

Avec son recrutement très ciblé, l'UBB possède-t-elle une équipe taillée pour faire le doublé selon vous ?

Disons qu’après une telle année, le plus dur sera de confirmer. Car dès la rentrée, après avoir épongé une très longue saison passée et profité de vacances bien méritées, l’UBB va se préparer pour un nouvel exercice à rallonge sous la houlette de ses préparateurs physiques.

Cette fois, tout le monde voudra faire tomber le champion d’Europe et Bordeaux va donc devoir assumer un nouveau statut. Un défi auquel se sont préparés aussi les dirigeants girondins en allant chercher du très beau monde et de la profondeur de banc pour viser le titre sur les tableaux.

C’est ainsi qu’au talonnage, Maxime Lamothe va voir débouler à ses côtés un autre talonneur casqué au physique "à l’ancienne" en la personne de Gaetan Barlot. De quoi offrir à l’UBB 2 solutions du même acabit.

À la pile, le prometteur Louis Mary aura aussi du temps de jeu, mais à priori pas autant que Cameron Woki, de retour au club et qui devrait naviguer entre la 2ème et la 3ème ligne en fonction des besoins.

2 lignes arrière complètes de très haut niveau

En numéro 8, Tatafu et Samu partis, c’est "l’enforcer" sud-africain qui répond au doux nom de Jean-Luc Du Preez qui sera chargé de faire avancer l’UBB. Et on peut lui faire confiance pour cela.

À la charnière et au centre, les cadres sont là et rien de devrait bouger, même si Page-Relo et Van Rensburg auront des opportunités durant la saison.

Derrière, Salesi Rayasi et Xan Mouques vont apporter encore plus de solutions à Bordeaux. Si les places de titulaire de LBB, Penaud et Buros seront dures à aller chercher, le Néo-Zélandais et ses qualités athlétiques rares (1m94 pour 105kg), le Basque et son pep’s de folie ainsi qu’Arthur Retière et Jon Echegaray seront bien plus que des doublures.

Des joueurs capables de donner à l’UBB une profondeur d’effectif que même Toulouse ou le Leinster n’ont pas…



UBB