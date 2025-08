TOP 14/PRO D2. ''On est complètement défavorable'' : les arbitres s'opposent à la haie d'honneur au début des matchs

Alors que la LNR a annoncé la mise en place de haies d'honneur avant les matchs en faveur des arbitres la saison prochaine, les principaux concernés sont largement contre.

C'était LA décision de l'assemblée générale de la LNR au début de l'été. L'instance avait annoncé la mise en place de haies d'honneur en faveur des arbitres avant chaque rencontre la saison prochaine.

Le principe : les joueurs forment une haie d'honneur en début de match afin d'accueillir les arbitres sur la pelouse, dans le but de marquer le respect envers les officiels de la rencontre. Cela devait se faire en Top 14 dans un premier temps, avant d'être généralisé à la Pro D2 ensuite. Mais visiblement, cette décision ne plaît pas aux principaux concernés : les arbitres.

"On est complètement défavorable"

Interrogés par le Midol, les arbitres, eux-mêmes, s'opposent à cette mesure. Une décision à laquelle ils ne sont pas à l'origine et pour laquelle ils n'ont pas été consultés.

Ce n'est pas qu'on est plutôt défavorable, c'est qu'on est complètement défavorable.

Nicolas Datas-Tapie, membre de la cellule de haute performance de l'arbitrage, déclare notamment ne pas avoir "été mis au courant de tout ça ni en amont ni dans les discussions." Une sollicitation qui aurait été vaine puisqu'il "aurai[t] immédiatement dit non" si on lui avait posé la question, affirme-t-il.

L'hypocrisie de la ligue

Les officiels sont, en effet, peu friands de la notoriété et de l'exposition publique. "Pour vivre heureux, vivons cachés", poursuit Datas-Tapie, affirmant que les arbitres n'aiment pas vraiment la lumière. Et d'ailleurs, "le meilleur arbitre est celui dont on ne parle pas", ou peu pour louer sa performance, avoue-t-il.

D'autant plus que cette décision, censée "marquer le respect envers les arbitres", est prise par la Ligue Nationale de Rugby. Et en son sein, se trouve la plupart des présidents des clubs professionnels du rugby français, dont certains n'hésitent pas à se montrer véhéments envers les arbitres quand une décision les contrarie. Un paradoxe que certains pourraient qualifier "d'hypocrisie".

Du côté de la Ligue, il est assuré que "tout a été fait dans les règles", d'après le Midol. Cela a été proposé, puis validé par le comité directeur. Mais l'un des membres déclare : "peut-être qu'on aurait dû les sonder." Effectivement, demander l'avis des principaux acteurs concernés est rarement une mauvaise idée.

