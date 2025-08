TOP 14. TRANSFERT. 2,01m, 127kg : le LOU se sépare de son tank à la surprise générale

Le deuxième ligne argentin quitte le LOU à la surprise générale, alors qu’il lui restait encore un an de contrat.

Clap de fin pour Tomás Lavanini à Lyon. Le club rhodanien a annoncé ce lundi que le deuxième ligne argentin ne porterait plus ses couleurs, moins d’un an après son arrivée, évoquant une séparation « d’un commun accord ». Un départ express qui interroge, tant il semblait coché pour être l’un des leaders de l’effectif.

Top 14. Salaire et respect, Lancaster raconte ce qui l’a ''rendu fou'' au Racing 92…

Un passage express dans le Rhône

Arrivé en provenance de Clermont à l’été 2024 avec un contrat de deux ans, Lavanini était censé incarner la puissance du pack lyonnais. Mais le mariage n’aura duré qu’une saison. Au total, seulement 11 petits matchs disputés, dont huit comme titulaire. Et un coup d’arrêt brutal : en janvier, il subit une commotion sévère lors d’un match de Challenge Cup face au Connacht, qui l’éloignera des terrains pendant quatre longs mois.

🐺 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 entre le LOU et Tomás Lavanini



Le LOU et l’international argentin ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration 🤝



Le club remercie Tomás et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière 🙌 pic.twitter.com/Ao3N2UtCEV August 4, 2025

Revenu à la compétition en avril contre son ancien club, le Puma de 2 mètres n’aura jamais vraiment retrouvé son influence. À 32 ans, l’international aux 82 sélections se retrouve donc sans club… alors que la fenêtre de transfert en Top 14 est fermée.

Un choix sportif ?

Officiellement, les deux parties ont mis fin à leur collaboration « d’un commun accord ». Officieusement, le timing interroge. Le LOU sort d’une saison compliquée, terminée à la 11e place et une série de 5 défaites pour conclure l'exercice. Le chantier est immense. Et pour Karim Ghezal et son staff, il faut faire de la place, ajuster la masse salariale, bâtir sur un projet plus jeune.

Déjà privé d’Alban Roussel, parti à Oyonnax, le club lyonnais perd un autre deuxième ligne de poids. Une réorganisation du pack est en cours, et visiblement, Lavanini n’en faisait plus partie.

¡Nunca olvidaremos este tackle! 🏉



Le deseamos un muy feliz cumpleaños a Tomás Lavanini, nuestro Puma #786 🎉



🧢 91 caps.

🏆 Jugó 3 Mundiales: 2015, 2019 y 2023.

🔙 Debut: 27 de abril de 2013 (vs Uruguay)



¡Que pases un gran día, Lengua! 💪#SomosLosPumas pic.twitter.com/34gLMVPrD4 — Los Pumas (@lospumas) January 22, 2025

Et maintenant ?

Reste une question : où rebondira Tomás Lavanini ? À cette heure, aucun club n’a officialisé sa venue. Avec son pedigree, il garde une certaine cote, surtout à l’étranger. Un retour au pays, un joker médical en Premiership ou une pige en URC sont autant de possibilités.

Ce qui est sûr, c’est que le Top 14 perd un joueur très impactant physiquement, connu autant pour ses charges que pour son engagement parfois à la limite. Et que Lyon, lui, tourne une nouvelle page.