ARBITRAGE. Pourquoi le coup d'envoi des Springboks et l'essai des All Blacks sont illégaux ?

Les Springboks et les All Blacks ont brillé par leur malice ce week-end, mais deux de leurs actions auraient dû être sanctionnées, selon le règlement.

Scène surréaliste ce week-end, après une touche en pleine action de jeu face aux Italiens, les Springboks ont régalé la planète rugby. Ils ont aussi délibérement choisi de rater un coup d'envoi.

Contre les Bleus, les All Blacks ont aussi fait preuve de malice sur une touche, feintant la construction d'un maul pour partir sur le petit côté. Une situation qui a mené à l'essai de Roigard. Cependant, les deux actions sont illégales au vu des règles de World Rugby. On vous explique pourquoi.

Les Boks ont délibérément enfreint une règle

Sur le coup d'envoi de la rencontre les opposant à l'Italie, l'ouvreur sud-africain a délibérément raté son drop pour qu'il ne fasse pas 10 mètres et offrir une mêlée au centre du terrain aux Italiens. Un secteur de jeu où ils se sentent fort, dans le but de pousser leurs adversaires à la faute et obtenir une pénalité en leur faveur.

Sur le coup d’envoi du match face à l’Italie, les Springboks ont provoqué une mêlée d’entrée. Incroyable. pic.twitter.com/Ai0pFmCjT0 July 12, 2025

Une situation qui rappelle l'arrêt de volée en quart de finale de la Coupe du monde 2023 face aux Bleus, où Damian Willemse ne dégage pas au pied, mais préfère demander la mêlée.

Cependant, sur ce coup d'envoi, si l'on peut penser que le centre part avant le jeu au pied, c'est également l'action de Libbock qui est sanctionnable. D'après la règle 9.7 (a) de World Rugby, "un joueur ne doit pas enfreindre délibérément une règle de jeu". Or, c'est bien ce que fait l'ouvreur sud-africain face aux Italiens. Ils auraient donc dû être sanctionnés d'une pénalité. Une action que l'arbitre français Mathieu Raynal juge également illégale.

Loi 9.7 (a) du règlement World Rugby : «Un joueur ne doit pas enfreindre délibérément une règle du jeu.»



L’Italie aurait-elle dû obtenir une pénalité sur cette action ? https://t.co/zH4dQECXtA — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) July 12, 2025

Lio-Willie en faute sur l'essai de Roigard

Plus subtile cette fois. C'est sur le premier essai du match, celui de Cameron Roigard à la 14e minute, qu'une faute, plutôt inconnue, aurait pu être sanctionnée. Après une touche, les Blacks feintent un ballon porté pour jouer un surnombre dans le côté fermé. Cependant, à l'opposé du maul, côté ouvert, Christian Lio-Willie fait mine d'avoir le ballon et de le sortir.

Cracking lineout move from the All Blacks! 🥵 pic.twitter.com/eIMgfe5smZ — Jared Wright (@jaredwright17) July 12, 2025

D'après le règlement de World Rugby et la loi 16.11 (c), "les joueurs ne doivent pas agir de manière à faire croire à leurs adversaires que le maul est terminé alors que ce n'est pas le cas". Une faute sanctionnée d'un coup franc.

À noter que ce n’est pas la règle 9.7 (a), mais la règle 16.11 (c) puisqu’elle concerne un maul et s’intitule exactement comme sur l’image.



Mes excuses pour l’erreur. pic.twitter.com/Yab9RzsXZX — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) July 12, 2025

Par cette feinte malicieuse, Lio-Willie piège une partie de la défense française, qui semblait tout de même débordée, et permet à son demi de mêlée d'inscrire le premier essai du match. Aurait-il dû être sanctionné d'après vous ?

