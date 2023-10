ARBITRAGE. Saviez-vous qu'on pouvait prendre une mêlée après un ''marque'' ?

Inventifs sans être jamais sexy, les Springboks nous ont encore proposé quelque chose d'inédit en jouant avec la règle. Et on ne parle pas du contre de Kolbe.

On en aura eu quelques bizarreries, dans ce match. Cheslin Kolbe qui contre la 2ème tentative de transformation de Thomas Ramos, déjà. Bon, qu’on se le dise, l’ancien ailier du RCT est parti avant la course d’élan de l’arrière tricolore, les images sont claires. Cela ne se joue à rien, bien sûr, mais une demi-seconde qui, chez un garçon capable de courir près de 10 mètres par seconde une fois lancé, lui confère une avance de 2 ou 3 mètres suffisante pour contrer ce jeu au pied.Yoann Huget, qui l’a côtoyé durant 4 saisons à Toulouse, le disait sur TF1 : "

On est pointilleux car c’est un quart de finale de Coupe du monde et il faut le dire ! Avec moi en club, Cheslin Kolbe est monté 100 fois et il n’a jamais contré un ballon ! Comment c’est possible qu’il arrive à la faire lors d’une Coupe du monde ? Ce qui est rageant, c’est qu’il peut faire appel à la vidéo, on a les moyens de faire appel à la vidéo, et il ne le fait pas !

Pêle-mêle, on pourra également citer ce que tout le vit comme un en-avant de la part d’Eben Etzebeth près de sa ligne en début de match, et qui aurait pu occasionner un carton jaune a minima, voire un essai de pénalité. Au lieu de ça, "play on" signala monsieur O’Keeffe, ophtalmologue de profession. Peut-être n’avions pas assez bien réglé nos verres…

Les incompréhensions arbitrales mises de côté, on retiendra aussi l’adoration pour la mêlée des Sud-Africains. Avec, à l’issue d’un bras cassé récupéré dans leurs 30 mètres, le choix de redemander l’exercice de force. Et, plus poussé encore, celui de demander à nouveau une mêlée sur un marque effectué par Damian Willemse en fin de première période. Jusque-là vous suivez bien, qui dit marque dit que la situation se trouve dans les 22 mètres sud-africains. Oui, oui, vous bien lu. À ce sujet, un petit rappel de la règle s’impose :

"L'équipe du joueur qui a fait le "marque" (arrêt de volée) peut choisir une mêlée ordonnée en lieu et place."

Les Boks ne voulaient pas simplement dégager leur camp et sortir le ballon des limites du terrain, mais plutôt reprendre par une touche en leur possession. Choix arrogant ? Extrêmement rare en tout cas, à tel point que jamais nous n’avions vu ça, à en croire notre mémoire d’observateur. Reste que par deux fois, les Bleus furent sanctionnés. Un choix payant, donc, à défaut d’être sexy et respectueux du jeu.