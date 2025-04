Jusqu'à 29 M€ de Pertes ? La FFR Exige des Comptes après la Coupe du Monde 2023

Découvrez pourquoi la Coupe du Monde 2023, malgré son succès populaire, laisse un goût amer en coulisses. La gestion financière cache bien des surprises.

Si la Coupe du Monde 2023 restera gravée comme une belle fête du rugby populaire et médiatique, la troisième mi-temps financière, elle, a franchement un goût amer. La Cour des comptes vient de dévoiler un rapport définitif au vitriol qui met en lumière la gestion du comité d'organisation GIP France 2023 et du GIE Hospitalité & Voyages.

La FFR ne peut ignorer le constat sévère dressé par la Cour des comptes à l’encontre de la gouvernance du comité d’organisation GIP France 2023 et de la gestion du GIE Hospitalité & Voyages.

Un succès sur le terrain, fiasco en coulisses ?

Le bilan sportif est indéniable, mais côté gestion, c'est la douche froide. Selon les sages de la rue Cambon, de graves manquements structurels, une transparence aux abonnés absents et des engagements financiers bâclés ont lourdement impacté les finances fédérales.

La note finale pourrait atteindre jusqu’à -29 M€ pour la Fédération Française de Rugby, de quoi sérieusement plomber la trésorerie et inquiéter les clubs amateurs. C'est en tout cas ce qu'annonce la FFR via un communiqué :

Le rapport met en lumière de graves défaillances structurelles, un manque de transparence et des engagements financiers mal évalués, ayant conduit à des pertes substantielles notamment pour la FFR qui enregistrerait une perte sèche de - 13 M€, pouvant atteindre jusqu’à - 29 M€.

Responsabilité des anciens dirigeants

Face à ce constat sans appel, le Bureau Stratégique de la FFR est passé à l'offensive. Les membres du GIP et du GIE ont validé le lancement de démarches nécessaires pour identifier clairement la responsabilité des anciens dirigeants en poste entre 2018 et août 2022. Une façon nette et précise de se démarquer des erreurs passées.

Cette initiative vise un double objectif : défendre les intérêts présents et futurs des structures impliquées tout en évitant une quelconque complicité par inertie.

Transparence totale exigée

La FFR promet un suivi rigoureux de cette procédure, basé sur une clause de confiance et une transparence absolue. Concrètement, les avancées seront régulièrement communiquées aux membres des deux entités, évitant ainsi toute confusion ou ambiguïté.

En attendant les premières conclusions, une chose est sûre : les supporters du rugby français attendent désormais autant de rigueur en coulisses que d'engagement sur le terrain.