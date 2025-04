Quand le ballon ovale rencontre la passion catalane : le pari fou de l'Espagne pour 2035

Et si la finale de la Coupe du monde de rugby 2035 se jouait… au Camp Nou ? Le mythique stade du Barça, fraîchement rénové, pourrait devenir le théâtre d’un événement historique.

L'information prend de l’ampleur, et cette fois, elle ne vient pas des travées d’un forum mais bien du Guardian : le mythique Camp Nou, fraîchement rénové, pourrait accueillir la finale de la Coupe du monde de rugby 2035. Oui, on parle bien du temple du Barça, en plein cœur de Barcelone.

La candidature espagnole passe la seconde

L’Espagne n’a jamais été aussi proche de ses ambitions ovales. D’après The Guardian, des discussions avancées ont lieu avec la Liga pour utiliser des enceintes emblématiques du foot espagnol — Santiago Bernabéu, Riyadh Air Metropolitano, San Mamés — mais c’est bien le Camp Nou qui cristallise les espoirs.

Avec ses 104 000 places annoncées après rénovation, l'antre catalane ferait exploser les compteurs en termes de billetterie… et de symbole. Pour une finale de Coupe du monde, dans un pays qui cherche à faire sa place parmi les grandes nations du rugby, le coup serait historique.

Une volonté d’élargir la carte du rugby mondial

Cette stratégie espagnole s’inscrit dans une dynamique globale de World Rugby, qui cherche à ouvrir le jeu en matière d’organisation. Après la France en 2023, l’Australie attendue en 2027 et les USA en 2031, plusieurs voix plaident pour un élargissement géographique du rugby mondial.

L’Italie a manifesté son intérêt pour 2035 ou 2039, tout comme le Japon, mais l’Espagne, bien que novice sur la scène du très haut niveau, avance avec un dossier qui pourrait séduire : infrastructures modernes, climat favorable, passion montante pour le rugby et une vraie envie de bien faire. Et puis, on ne va pas se mentir : une finale de Coupe du monde dans un Camp Nou bouillant, avec la calle en liesse, ça aurait une autre gueule qu’un stade impersonnel au milieu du désert.

Attention, le Golfe n’a pas dit son dernier mot

Reste à voir si cette dynamique espagnole suffira à faire la différence face aux puissances financières du Golfe, également sur les rangs pour 2035. Des pays comme le Qatar ou les Émirats ont l’œil sur le Mondial, avec une promesse de stades ultramodernes... mais aussi des craintes légitimes sur l’ambiance, la culture rugby, et les conditions de jeu. En somme, le débat est ouvert : entre gigantisme aseptisé et ferveur populaire latine, quel visage aura le rugby mondial en 2035 ?

Qatar, Golfe et Mondial 2035 : et si la prochaine Coupe du monde de rugby se jouait… dans le désert ?Ce ne serait pas une première pour le Camp Nou et le ballon ovale. En 2016, l’enceinte catalane avait accueilli un match de Top 14 entre le Racing 92 et Toulon, devant plus de 99 000 spectateurs. Un record européen, et un vrai coup de com’ pour l'ovalie. Voir le XV de France, les All Blacks ou les Springboks fouler cette pelouse mythique pour une finale mondiale, ça ferait vibrer plus d’un supporter. Et ça en dirait long sur la capacité du rugby à se réinventer.

Alors, rêve inaccessible ou future réalité ? Une chose est sûre : l’Espagne ne plaisante pas avec sa candidature. Et nous, on commence déjà à se projeter sous le soleil de Barcelone, pintxo à la main, à chanter la Marseillaise au Camp Nou.