Le XV de France champion du monde en 2027 ? Oui, mais selon certaines conditions

Le XV de France a tout pour briller en 2027, mais Eddie Jones prévient : sans évolution, pas de titre. Quels changements sont nécessaires pour viser la consécration mondiale ?

Battus d’un rien par les Springboks en quart de finale, les Bleus ont vu leur rêve de sacre à domicile s’effondrer. Une déception qui restera à jamais graver dans les cœurs des joueurs et des supporters. Mais qu’en est-il de 2027, en Australie ? Eddie Jones, l’ancien sélectionneur des Wallabies et de l’Angleterre, a son avis sur la question via L'Equipe. Les Bleus de Galthié peut-il enfin ramener la coupe à la maison ? : "Oui, à condition que ce ne soit plus la même équipe qu'en 2023."

Tourner (enfin) la page 2023 pour écrire une nouvelle histoire

L’une des erreurs classiques après un échec en Coupe du monde, selon Jones, c’est de vouloir repartir avec le même groupe. "C'est dur pour ceux qui ont vécu une telle défaite, surtout à domicile, de repartir, de s'entraîner aussi dur," explique-t-il. Pour l’ancien stratège des Wallabies, l’intégration de nouveaux joueurs et un jeu renouvelé seront essentiels.

SIX NATIONS. Comment le Stade Toulousain met (subtilement) la pression à Fabien Galthié ?Et ça, Galthié semble l'avoir également compris. Et ça tombe bien. La France a largement les ressources pour cela. On a déjà vu de nouvelles têtes émerger l'été dernier en Amérique du Sud. Puis cet automne lors de la tournée. Pour le 6 Nations, le sélectionneur s'appuie bien évidemment sur son ossature de Toulousains et de Bordelais. Mais il n'a également pas hésité à convier de nouveaux visages à Marcoussis.

Des talents brillent aux quatre coins du Top 14, et le Tournoi des 6 Nations 2025 sera une première indication de l’évolution du groupe. Le retour de Romain Ntamack à l’ouverture, aux côtés d’Antoine Dupont, montre une volonté de retrouver des automatismes. À d'autres postes, comme en deuxième et troisième ligne, la concurrence est rude. Des jeunes pousses comme Gailleton, Brennan ou encore Dréan frappent à la porte et pourraient incarner ce renouveau nécessaire.

Le défi mental avant tout

Eddie Jones le sait mieux que personne : le talent seul ne suffit pas pour aller chercher une Coupe du monde. "Ce ne sont pas seulement les talents qui font gagner les trophées et on a beau en avoir dix ou même vingt dans son équipe, ça ne tourne pas forcément dans le sens qu'on veut," rappelle-t-il. La gestion des émotions, la capacité à performer sous pression et à apprendre des échecs seront des aspects cruciaux pour cette équipe de France.

Il faut faire entrer des jeunes, jouer différemment

Depuis 2020, les Bleus font partie des deux meilleures équipes d’Europe, rivalisant avec l’Irlande pour la suprématie du Tournoi. "Elle aurait parfaitement pu remporter la Coupe du monde 2023," admet Jones. Les détails n’ont pas tourné en leur faveur, mais les bases sont solides. La clé est de transformer cette frustration en moteur pour les années à venir. Cette édition du 6 Nations pourrait être celle de la bascule pour des Bleus qui étaient encore dans l'émotion du Mondial l'an passé à pareille époque.

Avec un staff compétent et plus expérimenté, une génération dorée encore en âge de briller, tous les ingrédients sont là. Il faudra du sang neuf, de nouvelles idées et une approche évolutive pour espérer soulever le trophée Webb Ellis en Australie. Alors, la France peut-elle être championne du monde en 2027 ? Oui, mais pas sans changements !

6 Nations. ''Envoie !'' : L'appel d'Herrero pour un XV de France plus spectaculaire, Galthié prêt à lâcher les chevaux ?Nombreux sont ceux qui espèrent voir les Tricolores envoyer du jeu à l'image des Bordelais et des Toulousains sur la scène continentale. Ce Tournoi sera très certainement riche d'enseignements quant au visage que les Bleus veulent afficher pour les prochaines années.