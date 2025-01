6 Nations. ''Envoie !'' : L'appel d'Herrero pour un XV de France plus spectaculaire, Galthié prêt à lâcher les chevaux ?

En route pour le 6 Nations 2025, le XV de France suscite de grandes attentes. Daniel Herrero s’interroge : Fabien Galthié est-il prêt à faire évoluer le jeu vers plus d’ambition ?

Alors que le Tournoi des 6 Nations 2025 approche à grands pas, les attentes autour du XV de France sont immenses. Fabien Galthié et son staff se retrouvent face à un défi de taille : proposer un rugby plus ambitieux, inspiré des meilleures équipes du Top 14 et d'Europe, tout en conservant un équilibre tactique. Daniel Herrero, figure emblématique du rugby français, s'est livré sur cette évolution tant attendue.

De la dépossession à la construction : une mutation nécessaire

Pour Herrero, les dernières années ont été marquées par un jeu de dépossession souvent indigeste. "On tapait dans le ballon de façon éhontée," analyse-t-il avec son franc-parler habituel via Sud Radio. La volonté de jouer loin de sa ligne a primé sur tout le reste, avec une obsession pour l'occupation du terrain et la rigueur défensive. Cependant, les récents matchs de Champions Cup ont montré une autre voie : celle d'un jeu de mains dominant. Pour Herrero, la question est claire : "Est-ce que Fabien est prêt à aller vers ça ? Vers la construction tout-terrain, qui exige encore plus de vigilance technique ?"

Le talent des Bleus autorise un jeu plus ambitieux

Avec des joueurs au talent indéniable, l'équipe de France a les armes pour proposer un rugby plus audacieux. Alors que Bordelais, Toulousains, et même Toulonnais, enquillent les points de manière spectaculaire. "Il y a cette dague, cette pression en mode 'oh, envoie'," s'enflamme Herrero, tout en rappelant que cette prise d'initiative ne doit pas se transformer en anarchie sur le terrain. L'objectif ? Exploiter au maximum les qualités techniques de l'effectif, tout en gardant une organisation sans faille.

Le Stade Toulousain et l'UBB, par exemple, incarnent cette évolution vers un jeu plus complet, où la polyvalence devient la norme. "C'est la polyvalence qui est la loi et non pas la spécialité," insiste l'ancien coach. Pointant du doigt l'importance de la gestuelle, du timing et de la qualité des échanges.

Une évolution indispensable

Si la France ne suit pas cette dynamique, Herrero avertit qu'il y aura un "frein qu'il faudra analyser". La dernière saison a montré un XV de France discipliné, mais parfois trop prudent. En 2025, le public attend une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations du monde en proposant un rugby plus rythmé et inspiré.

La pression est donc bien réelle sur Fabien Galthié, qui doit trancher entre un jeu sécuritaire et une approche plus expansive. L'entraîneur tricolore aura-t-il le courage de laisser s'exprimer pleinement les talents à sa disposition ? C'est tout l'enjeu de ce Tournoi 2025 marqué par trois déplacements d'affilée.

Le gagner moche face à la défaite avec panache. Les supporters sont souvent divisés sur la question. Ce qu'ils attendent surtout de ce groupe, avec son expérience collective et son talent, c'est tout simplement qu'il gagne. Mais les Bleus sauront-ils nous faire rêver ? Réponse dans quelques semaines sur les terrains du 6 Nations.