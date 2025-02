RUGBY. La Géorgie et 3 autres pays se qualifient pour la Coupe du monde 2027 !

À l’occasion du Rugby Europe Championship 2025, quatre nouvelles sélections nationales se sont qualifiées pour la Coupe du monde 2027.

C’est une nouvelle qui annonce de futurs duels sportifs. Ce week-end du 8 et 9 février, quatre nouvelles formations viennent de se qualifier pour la Coupe du monde 2027, organisée en Australie. À l’occasion du Rugby Europe Championship 2025, ce sont la Géorgie, l’Espagne, la Roumanie et le Portugal qui viennent de sécuriser leur billet pour la compétition reine du rugby international.

La Géorgie et la Roumanie assurent

Tout d’abord, l’ogre du Rugby Europe Championship, la Géorgie, a tenu sa place. En effet, après deux victoires nettes et sans bavure, les Géorgiens décrochent un nouveau billet pour une Coupe du monde. Les Caucasiens arrachent leur 6ᵉ qualification consécutive pour cette compétition. Ils rêvent désormais de sortir de la phase de poules pour la première fois de leur histoire.

Ensuite, la Roumanie ne fait pas exception. Le pays latin d’Europe de l’Est ne rate pas le coche de l’édition 2027. Disqualifié en 2019, ils ont participé à chaque Coupe du monde de rugby à XV depuis la création de l’évènement. Ils sont menés par le sélectionneur français David Gérard dans cette aventure.

La péninsule ibérique représentée

Après, le Portugal obtient son second billet consécutif pour une Coupe du monde de rugby. Surprise de la dernière édition, les Lusitaniens avaient arraché une victoire face aux Fidji et un match nul contre la Géorgie. De plus, ils avaient aussi posé de sérieux problèmes à une Australie en grande difficulté. Depuis quelques années, ils tentent de développer leur vivier local et compte sur un contingent notable de joueurs nés en France pour les épauler.

Enfin, c’est l’Espagne qui jubile et se qualifie encore pour le mondial. Après deux disqualifications consécutives, en 2019 et 2023, les Espagnols devraient enfin revenir dans la plus belle des compétitions. Par le passé, ils n’avaient participé qu’à une seule Coupe du monde, c’était en 1999. Ils seront de nouveau au rendez-vous 28 ans après.

De plus, ces nations pourraient penser à plus qu’une simple qualification pour la phase de poules. Pour cause, le mondial australien sera le premier à 24 équipes. Le format change alors et confronte six poules de quatre sélections, avec des huitièmes de finale.

Ainsi, 16 équipes auront la possibilité de vivre une rencontre à élimination directe. Actuellement, la Géorgie (12ᵉ) et le Portugal (16ᵉ) se situent dans les 16 premières places du classement World Rugby. Ces deux pays pourraient donc sérieusement croire à une qualification en huitième de finales et pourquoi pas rêver d’exploit.

