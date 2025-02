VIDÉO. 110 - 0 : la Géorgie pulvérise la Suisse pour lancer son Rugby Europe Championship 2025

Ce samedi 1ᵉʳ février, le Rugby Europe Championship s’est ouvert avec beaucoup d’essais et une victoire écrasante de la Géorgie sur la Suisse (110-0).

En parallèle du Tournoi des 6 Nations, le Vieux continent voyait le Rugby Europe Championship 2025 prendre place également. Sur cette première journée de compétition, la Géorgie a étrillé le nouveau venu : la Suisse. En effet, les Caucasiens se sont largement imposés à Tbilissi, sur le score fou de 110 à 0.

RUGBY. Incroyable, le 6 Nations ouvre (enfin) la porte à la Géorgie et au Portugal !

La Géorgie pulvérise la Suisse

Sur les 80 minutes de la rencontre, les Suisses n’ont pas réussi à trouver la faille dans la défense géorgienne. Pour la Géorgie, l’après-midi a été folle avec une série de 16 essais inscrits. Plus impressionnant encore, sur les 23 joueurs présents sur la feuille de match, 12 rugbymen différents sont allés en Terre promise.

Parmi eux, certains se sont offerts un doublé. Par exemple, le numéro 8 Luka Ivanishvili est allé dans l’en but adverse à la 40ᵉ et 51ᵉ minute de jeu. Dans les lignes arrière, le demi de mêlée de l’USAP Gela Aprasidze (4ᵉ et 56ᵉ), les ailiers Akaki Tabutsadze (47ᵉ et 67ᵉ) et Shalva Aptsiauri (59ᵉ et 71ᵉ) sont aussi les auteurs d’un doublé.

Avec cette victoire, la Géorgie signe le plus large succès de son histoire. Auparavant, la victoire géorgienne avec le plus grand écart enregistré était une rencontre face à la République Tchèque organisée le 8 avril 2007 et remportée sur le score de 98 à 3. Côté suisse, cette victoire est également historique, puisqu’il s’agit du premier match de son histoire en Rugby Europe Championship 2025. Par ailleurs, la rencontre était diffusée à la télévision nationale suisse, sur la chaîne RTS 2.

RUGBY. Élogieux envers la Géorgie, Sam Warburton réclame un barrage d'accession au 6 Nations

Le Rugby Europe Championship 2025 est lancé

Sur les autres pelouses d’Europe, l’Espagne s’est imposée sans problème aux Pays-Bas sur le score de 53 à 24. Face à son public, Los Leones ont assuré une place de dauphin de la Géorgie dans la poule A, pour cette première journée.

RESUME VIDEO. Première historique : l'Espagne renverse les Tonga de Ben Tameifuna !

Au Portugal, les Lusitaniens se sont défaits difficilement des Belges, qui aimeraient bien se qualifier pour la première Coupe du monde de son histoire. Ainsi, la Belgique se sont inclinés face aux mondialistes portugais sur le score de 40 à 30. En 2024, les Belges avaient réussi à accrocher une victoire inattendue contre le Portugal.

Enfin, la Roumanie a surclassé facilement de l’Allemagne. La formation latine a assuré un succès sur le score de 48 à 10 au stade Arcul de Triumf de Bucarest. Les Roumains espèrent assurer un succès contre la Belgique la semaine prochaine, pour assurer leur place à la Coupe du monde 2027. Pour rappel, les quatre équipes qualifiées en demi-finale du Rugby Europe Championship 2025 seront directement qualifiés pour le prochain mondial. La cinquième formation passera par des phases de repêchages.

RUGBY. David Gérard en Roumanie, ''une aventure à la Rocky 4'' entre passion et coup de gueule