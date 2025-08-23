VIDEO. 50 pour Perpignan, 42 points pour Castres, une belle partition pour Clermont : les résultats des matchs amicaux

À deux semaines de la reprise du Top 14, certaines équipes ont déjà montré les crocs. Ce vendredi 22 août, cinq matchs amicaux étaient au programme, et plusieurs formations ont clairement envoyé un message. Tour d’horizon des résultats et enseignements.
Perpignan punit un Toulon méconnaissable
C’est le score qui a fait lever les sourcils : l’USAP a littéralement surclassé le RCT (50-19) à Aimé-Giral. Emmenés par un Noé Della Schiava ultra-actif et un collectif affûté, les Catalans ont mis un rythme étouffant d’entrée.
En face, les Toulonnais, encore loin du compte physiquement, ont pris l’eau. Un premier revers logique pour un groupe en rodage, comme le reconnaît le staff varois.
Clermont domine, Castres déroule
À Brive, Clermont a dominé le derby avec autorité (35-21), porté par une paire Plummer-Simone très inspirée. L’ASM semble déjà bien dans ses temps de passage.
Castres, de son côté, a parfaitement maîtrisé son déplacement à Montauban (42-21). Les Tarnais, très solides devant et tranchants derrière, confirment leur montée en puissance et affichent une belle profondeur d’effectif.
Montpellier sérieux, l’UBB tranquille
À Auch, Montpellier a livré une prestation solide face à Pau (26-5). Dominateurs en conquête, les Cistes ont dicté le tempo sans trembler. À Angoulême, l’UBB n’a pas eu besoin de forcer son talent pour s’imposer face au SAXV (29-14), avec un Depoortere en leader et des automatismes qui commencent à se dessiner malgré la jeunesse du groupe.
Pas d'emballement prématuré, bien sûr, mais ces matchs ont déjà livré quelques signaux clairs. Des certitudes se dessinent côté Clermont, Castres et Perpignan. D'autres, comme Toulon ou Brive, devront vite corriger le tir. Place au dernier round de préparation avant le grand bain du Top 14.
dusqual
comme d'hab, ces matches de prépa ne sont pas là pour donner des verdicts.
par exemple, le match du rct commence bien puis il perdent le fil sur des incohérences et des fautes techniques évitables, brefs des détails à régler.
le rct va devoir faire sans ses anciens facteurs x, notamment fainga anuka et risque de marquer un peu plus le pas, mais ne devrait pas avoir autant de mal que sur ce match...
ça ne m'empêche pas de penser que l'usap risque de signer une belle saison (à son niveau) ils font un recrutement intéressant qui alourdit bien la balance et seront certainement autrement difficile à battre que ces dernières années.
mais tout ça, je le pensais déjà avant ce match de prépa...
on voir beaucoup de jeunes et de recrues dans ces matches et ils ne sont pas du tout à l'image de ce que sera la saison. parce qu'il leur est donné la possibilité de se montrer, de se tester dans un système de jeu qu'ils découvrent encore. bref. il sont là pour gommer les imperfection et essayer d'attirer l'oeil du staff.
à cet effet mousques s'est montré très à l'aise, on a pu voir un palu très présent également. hutteau fait une belle entrée et page relo s'est montré plutôt solide et cohérent. certains jeunes ont pu également s'épanouir, j'ai notamment bien aimé le jeune ouvreur laharrague
JFMA
T’étais à Angoulême ou c’était diffusé quelque part ?
J’avais beaucoup aimé ce jeune 10 en Crabos il y a deux ans mais je ne m’attendais quand même pas à le voir si vite apparaître avec les pros.
Good news.
dusqual
https://www.youtube.com/watch?v=RSMAspCpyeo
JFMA
Merci !
dusqual
c'était sur tv7 et je serai à Armandie pour le match face à l'usm.
si t'as pas tv7 tu peux la voir sur le site de sud ouest...
JFMA
Suis-je idiot, bien sûr !
Bon, j’étais en vacances et n’ai pas cherché non plus.
Ca devrait être chouette, Montauban à Agen. Bon match.
dusqual
la dernière fois que j'ai vu l'ubb jouer là bas il y avait des places derrière les pilonnes du toit...
mais apparemment c'est mieux depuis qu'ils ont rénové. on verra bien
JFMA
Je pensais plus à l’ambiance qu’au confort du stade mais c’est certain que voir ce type d’infrastructure pour un tel « club historique » (Cf : un autre sujet sur l’ASBH) ne nous rajeunit pas.