VIDEO. 50 pour Perpignan, 42 points pour Castres, une belle partition pour Clermont : les résultats des matchs amicaux

Cinq rencontres amicales, cinq scénarios très différents : entre cartons, confirmations et inquiétudes, les clubs du Top 14 ont livré leurs premiers signaux forts. Voici ce qu’il faut en retenir.

À deux semaines de la reprise du Top 14, certaines équipes ont déjà montré les crocs. Ce vendredi 22 août, cinq matchs amicaux étaient au programme, et plusieurs formations ont clairement envoyé un message. Tour d’horizon des résultats et enseignements.

Perpignan punit un Toulon méconnaissable

C’est le score qui a fait lever les sourcils : l’USAP a littéralement surclassé le RCT (50-19) à Aimé-Giral. Emmenés par un Noé Della Schiava ultra-actif et un collectif affûté, les Catalans ont mis un rythme étouffant d’entrée.

En face, les Toulonnais, encore loin du compte physiquement, ont pris l’eau. Un premier revers logique pour un groupe en rodage, comme le reconnaît le staff varois.

Clermont domine, Castres déroule

À Brive, Clermont a dominé le derby avec autorité (35-21), porté par une paire Plummer-Simone très inspirée. L’ASM semble déjà bien dans ses temps de passage.

Castres, de son côté, a parfaitement maîtrisé son déplacement à Montauban (42-21). Les Tarnais, très solides devant et tranchants derrière, confirment leur montée en puissance et affichent une belle profondeur d’effectif.

Montpellier sérieux, l’UBB tranquille

À Auch, Montpellier a livré une prestation solide face à Pau (26-5). Dominateurs en conquête, les Cistes ont dicté le tempo sans trembler. À Angoulême, l’UBB n’a pas eu besoin de forcer son talent pour s’imposer face au SAXV (29-14), avec un Depoortere en leader et des automatismes qui commencent à se dessiner malgré la jeunesse du groupe.

Pas d'emballement prématuré, bien sûr, mais ces matchs ont déjà livré quelques signaux clairs. Des certitudes se dessinent côté Clermont, Castres et Perpignan. D'autres, comme Toulon ou Brive, devront vite corriger le tir. Place au dernier round de préparation avant le grand bain du Top 14.