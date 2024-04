RUGBY. Élogieux envers la Géorgie, Sam Warburton réclame un barrage d'accession au 6 Nations

L’ancien capitaine du pays de Galles a exprimé son envie de voir un barrage entre sa nation et la Géorgie pour une accession au Tournoi des 6 Nations.

C’est une opinion qui fait son bout de chemin. Ce week-end, Sam Warburton a exprimé son envie de voir l’apparition d’un barrage entre le dernier du Tournoi des 6 Nations et le premier du Rugby Europe Championship. Dans une tribune parue dans le journal The Times, il explique avoir toujours été de cet avis-là.

RUGBY. La Géorgie, septuple championne, met au Défi le Pays de Galles après sa cuillère de bois

Warburton favorable à un Tournoi des 7 Nations

Recordman de capitanat avec le pays de Galles et Lions britanniques à 5 reprises, Sam Warburton jouit d’une belle notoriété dans le monde du rugby britannique. Après un nouveau titre de la Géorgie dans le Rugby Europe Championship, le 12ᵉ en 13 éditions, il commente ceci : “La Géorgie dans un Tournoi des Sept Nations ? Ce n'est qu'une question de temps”.

Il explique en précision que la nation du Caucase doit être considérée comme “une septième nation” de haut niveau sur le Vieux continent. Il argumente en précisant que “leur rugby n’est pas un feu de paille, il est culturel et ne va pas disparaître de sitôt."

VIDEO. ''Nous sommes trop bons pour ce Tournoi'' : La Géorgie envoie une pique après sa 7ème victoire de rang

Sam Warburton parle d’une admission “cruciale” au sein du Tournoi pour les Géorgiens et d’éventuels futurs champions de Rugby Europe. En parallèle, il critique ouvertement les rumeurs qui envoient l’Afrique du Sud dans le 6 Nations, ces dernières années.

Visiblement acquis à la cause d’un championnat avec une montée et une descente, il explique en avoir déjà parlé avec certains dirigeants et personnalités influentes du rugby européen. Selon lui, la principale raison de l’absence d’un tel système de promotion est due à la possibilité de descente de l’Angleterre. L’ancien capitaine gallois confie ceci :

Les diffuseurs adoreraient avoir une relégation dans les 6 Nations, cela donnerait lieu à des matchs captivants. Cependant, un risque important demeure, celui que l'Angleterre soit reléguée. L'Angleterre fournit une part d’audience tellement importante que, si elle devait manquer les 6 Nations pendant une saison, ce serait catastrophique sur le plan commercial. De plus, la réalité est que, même si les diffuseurs étaient favorables, aucun pays du Tournoi actuel n’accepterait un barrage de relégation.”

RUGBY. Incroyable, le 6 Nations ouvre (enfin) la porte à la Géorgie et au Portugal !

Un barrge virtuel cet automne

En réponse à l’actualité, Sam Warburton a également commenté la récente invitation des Géorgiens. En effet, sur leurs réseaux sociaux, la fédération d’Europe de l’Est a proposé à ses homologues gallois d’organiser un match à Tbilissi entre la Géorgie et le pays de Galles, cet automne.

Pour l’instant, nul ne sait si le pays de Galles a accepté de relever ce défi, mais l’ancien flanker du XV du Poireau encourage sa fédération à le faire. Toujours dans sa tribune, il rétorque ceci : “Le pays de Galles devrait-il affronter la Géorgie, prochainement, après que ces derniers les ont mis au défi de participer à un match de relégation non-officiel pour le 6 Nations ? Oui, sans hésitation.”

INTERNATIONAL. Après Cockerill, la Géorgie affiche ses ambitions avec une nouvelle ancienne figure du Top 14