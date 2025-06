Top 14. ''Il en fait 30% de plus que les autres'' : Moefana encensé par son staff

Étincelant cette saison, Yoram Moefana paraît inarrêtable. Une dynamique que racontent des membres du staff de l'UBB, toujours plus impressionnés par le centre.

C'est indéniable, Yoram Moefana a passé un cap cette saison. Il est devenu l'un des meilleurs centre du monde, ainsi qu'un indiscutable à l'UBB et en équipe de France.

Moefana est maintenant capable de résister à des centres puissants comme Bundee Aki et Ollie Lawrence, et à challenger des 13 davantage virevoltants comme Garry Ringrose. Des aptitudes expliquées par sa capacité d'adaptation.

Capable de réguler son poids "à la semaine"

Interrogé sur Canal+, en amont de la demi-finale contre Toulon, Briac Poussin, data scientist à l'UBB, exliquait cette adaptation en raison d'une très bonne gestion de son poids.

D'après l'analyste, "il est capable de le réguler à la semaine, [...] en fonction de son poste". Il s'adapterait même "en fonction de son advesaire". Une aptitude dont on entend peu parler dans l'univers du rugby mais qui démontre l'excellente gestion de son corps par Yoram Moefana et son professionnalisme.

Il cherche à être un peu plus costaud en 12, où les duels sont plus frontaux. Et quand il joue en 13, où il sait qu'il va y avoir un peu plus de courses, je crois qu'il aime bien perdre un ou deux kilos.

Une activité sur le terrain supérieure aux autres

Cela confère une marge de manœuvre non négligeable à Moefana, afin de préparer au mieux une confrontation direct. Mais au-delà de ça, il est capable de faire "30% (de tâches) de plus que les joueurs de son profil", poursuit Poussin.

À l'UBB, il existe un système de "tâches rugby", qui sont comptabilisées, explique l'analyste. Et "sur des bons matchs, (Moefana) est capable de faire 45 ou 50 tâches", sachant que "la moyenne est à 30-35 tâches pour un centre", déclare Arthur Alvarez, analyste vidéo à Bordeaux.

D'après Alvarez, le centre aurait une activité "à la hauteur de certains troisièmes lignes", ceux à qui on demande le plus de tâches de l'ombre. Moefana a clairement franchi un cap et pourrait devenir, à terme, le profil ultime à son poste.