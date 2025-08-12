TOP 14. 1m91 pour 115kg : qui est ce ''petit Gorgodze'' qui devrait faire du bruit à Toulon cette saison ?

Depuis son arrivée à Toulon l’an dernier, ce jeune numéro 8 de 19 ans impressionne en Espoirs.

Amis du RCT, vous nous voyez désolés de mettre encore en avant un de vos protégés avant même qu’il n’explose en Top 14. Mais, maigreurs de l’actualité rugbystique oblige, nous voici obligés d’aller explorer ce qui se fait de mieux en NPC, en Fédérale, en Nationale et évidemment chez les Espoirs, aussi.

Comme les Bleus Villière et Spring, ces anciens amateurs qui ont débuté en Fédérale 1 avant d’accéder au Top 14A ce titre, dans la région, cela fait des mois que revient à nos oreilles le doux nom de Mikheili Shioshvili. Et ce depuis son arrivée à Toulon l’an dernier, et sa première impressionnante face aux jeunes du MHR, combinée de 2 essais et quelques plaquages impressionnants.

Il faut dire que physiquement, le poulagasse est en avance. À tout juste 19 ans (il les a fêtés en juin), le Géorgien affiche (déjà) des dimensions de videur de boite de nuit, avec ses 1m91 pour 115kg.

Un guerrier lelo

Explosif, rageur et surpuissant, l’international U20 coche de nombreuses case du numéro 8 percutant comme beaucoup les aiment. Lui qui s’entraînait déjà régulièrement avec les pros du RCT la saison passée.

Ça fait des mois qu’on le prépare avec Cédric Béal. Je voulais le récupérer assez tôt cette saison. Et avec Cédric, on a convenu que non. Il avait besoin de s’adapter au jeu, de ne pas venir trop tôt. - Pierre Mignoni pour Var-Matin

Si l’international anglais Zach Mercer est évidemment arrivé cette année pour prendre le numéro 8 du RCT, et que Patrick Tuifua arrive avec un statut bâti chez les U20 français, Pierre Mignoni va loin concernant son animal géorgien né en 2006.

Il est très bien ! C’est quelqu’un que vous allez voir. Il fait partie des joueurs qui vont arriver et qui vont compter. Je pense qu’il peut prendre le rôle de Facundo Isa. On verra bien.

Auteur d’une saison XXL avec les Espoirs du RCT la saison passée et conclue sur une défaite en finale face à l’UBB, il devrait en tout cas prendre du galon cette saison, comme d’autres de ses coéquipiers de cette génération dorée.

C’est aussi ce que laisse à penser ses prestations lors de la coupe du monde U20, qu’il a littéralement survolé avec ses 7 essais inscrits en 5 matchs notamment. Bref, "Misho", qui a beaucoup d’un petit "Mamuka Gordogze" sur de nombreux points, est encore une force brute qu’il faut polir.

Mais nul doute que le Top 14 goûtera très bientôt aux charges de taureau de ce garçon qui, visiblement, possède un sacré goût pour le chocolat…