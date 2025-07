XV DE FRANCE. 40 ans plus tard, le Stade de France prêt à rugir : Les Lions de retour face aux Bleus ?

Les Lions britanniques et irlandais s’apprêtent à affronter le XV de France. 40 ans après leur unique confrontation, les deux sélections devraient croiser le fer au Stade de France en 2029.

Les discussions s’accélèrent en coulisses : le XV de France et les Lions britanniques pourraient s’affronter pour la première fois depuis 1989. Un test-match exceptionnel dans l’antre de Saint-Denis, en prélude à la tournée des Lions en Nouvelle-Zélande. De quoi faire frissonner les amateurs de rugby… et chambouler le Top 14.

Les Lions britanniques et irlandais vont bientôt débarquer en France, et pas pour faire du tourisme. Selon le Midi Olympique, un accord est en passe d’être trouvé pour organiser un choc XXL entre le XV de France et la mythique sélection rouge en 2029. Un rendez-vous rare, forcément attendu par les amoureux du rugby.

Un évènement unique

Il faut dire que les Bleus n’ont croisé la route des Lions qu’une seule fois dans leur histoire. C’était en 1989, dans un Parc des Princes en fusion, où Blanco, Camberabero et consorts s’étaient inclinés 29-27 face à Rob Andrew et sa bande. Pour l’anecdote, c’est Mireille Mathieu qui avait poussé la Marseillaise ce jour-là. Ambiance vintage garantie.

Quarante ans plus tard, l’heure de la revanche semble avoir sonné. Le match devrait avoir lieu au Stade de France, juste avant que les Lions ne s’envolent pour leur légendaire tournée en Nouvelle-Zélande. Et comme souvent avec les grosses affiches, il va falloir jongler avec le calendrier. La finale du Top 14 pourrait être avancée pour permettre l’organisation de cette rencontre de gala.

Un renouveau pour les Lions

Derrière cette affiche symbolique, les Lions cherchent surtout à diversifier leur programme, comme l’a récemment fait l’Argentine en affrontant la sélection britannique à Dublin. Les Fidji et le Japon sont également sur la short-list pour les années à venir.

Côté français, ce match est alléchant. Depuis plusieurs saisons, le XV de France rêve d’enchaîner les confrontations de prestige. Après avoir tenu tête aux All Blacks, à l’Afrique du Sud ou à l’Australie, il s’agira d’un nouveau test grandeur nature pour la bande à Galthié… ou son successeur.

Les supporters peuvent déjà cocher 2029 dans leur agenda. Si tout se confirme, les Lions feront un détour par le Stade de France. Et cette fois, les Bleus espèrent bien l’emporter.