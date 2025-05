Le XV de France ''en tournée'' : la FFR bouleverse les habitudes pour les équipes de France en 2025/2026

Bordeaux, Toulouse, Lille, Lyon… En 2025/2026, certaines de ces villes accueilleront peut-être le XV de France et les autres sélections nationales. Un virage assumé par la FFR.

C’est une nouvelle qui devrait faire plaisir aux supporters : pour la saison 2025/2026, des matchs internationaux des équipes de France se joueront en Province. Et c'est aussi valable pour les Bleus de Galthié. La nouvelle, désormais officielle, signe un tournant stratégique pour la FFR et son président Florian Grill, qui veulent ramener le XV de France et les autres sélections tricolores au plus près de ses racines : les territoires.

Un choix symbolique fort pour le rugby amateur

Dans un communiqué publié ce lundi, la FFR annonce vouloir “rapprocher les équipes nationales des territoires, au service des supporters, des clubs, des ligues et des licenciés.”

En clair : après des décennies de centralisation au Stade de France, place à la décentralisation. Des villes comme Bordeaux, Lille, Lyon, Toulouse ou encore Nancy-Metz sont sur les rangs pour accueillir les Bleu(e)s et les Bleuets.

Et ce n’est pas un simple effet d’annonce. À chaque match en région correspondra une convention de développement avec les collectivités hôtes, avec des actions concrètes pour soutenir le rugby amateur. Une manière habile de mêler événementiel de haut niveau et impact local durable.

France-Irlande : un choc… un jeudi soir !

Côté terrain, un premier rendez-vous est déjà confirmé : le match France-Irlande se jouera le jeudi 5 février 2026 au Stade de France. Une date inhabituelle liée à la cérémonie d’ouverture des JO d’hiver de Milan. La FFR promet une “grande fête populaire”, malgré le jour de semaine.

Si cette décision peut faire grincer quelques dents parmi les puristes de Saint-Denis, elle marque surtout une évolution logique : le XV de France, devenu une vraie machine à passion et à billetterie, peut et doit rayonner au-delà du périphérique.

On attend désormais la liste complète des stades retenus pour cette saison 2026. Une chose est sûre : le rugby international va redescendre sur les terrains de ses clubs formateurs. Et ça, c’est une excellente nouvelle pour tout le rugby français.