Rugby. Une légende anglaise (39 ans et 72 sélections) met un terme à sa carrière à l'issue de la saison

Il incarne tout ce que l'on déteste dans l'hexagone : le chambrage, l'arrogance anglaise... Mike Brown n'en était pas moins diablement bon sur le terrain, faisant preuve d'une régularité hors norme.

Il aurait pu être, comme d'autres, l'homme d'un seul club. Lui qui a débuté sa carrière aux Harlequins en 2005 et qu'il a quitté en 2021. Une pige d'une année à Newcastle ensuite avant de terminer du côté des Leicester Tigers entre 2023 et 2025.

Avec son club de cœur, les Harlequins, il remporte deux championnats d'Angleterre (2012 et 2021) et un Challenge européen (2011). Le titre de champion de deuxième division en 2006 marque également la remontée historique du club, qui n'a connu que l'élite depuis.

🗞️



Mike Brown will retire at the end of the 24/25 season, bringing down the curtain on an incredible, 20-year career at the top of the game.



See what he has to say about the decision