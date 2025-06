Top 14. Ce club voulait cet international anglais, mais le plan a capoté…

Le Montpellier HR espérait attirer le puissant Joe Cokanasiga en Top 14, mais Bath aurait mis à mal les négociations entre le club français et l’ailier star.

C’est un colosse qui fait fureur en Angleterre. À 27 ans, Joe Cokanasiga sort d’une saison à 11 essais du côté de Bath Rugby, fraîchement couronné en Premiership, en Coupe d’Angleterre et en Challenge Cup. Ainsi, l’avenir s’offre à l’international anglais (16 sélections) qui est notamment courtisé par le Montpellier HR. Le club héraultais est en contact avec le joueur depuis plusieurs mois.

VIDEO. Joe Cokanasiga active le mode Lomu et marche sur la défense du Canada

Cokanasiga loin du Top 14 ?

Cependant, Rugby Pass a confié que l’ailier britannique pourrait finalement ne pas rejoindre le Top 14, la saison prochaine. Pour cause, son club actuel aurait mis la barre trop haut en ce qui concerne les conditions de départ de Joe Cokanasiga. Ainsi, le coéquipier de Finn Russell aurait un bon de sortie d’une valeur de 200 000 £, soit environ 233 000 €, pour quitter le sud-ouest de l’Angleterre.

En Angleterre, Joe Cokanasiga profite d’une belle réputation. Fils d’un militaire britannique, cet ailier aux dimensions physiques impressionnantes (192 cm pour 116 kg) a appris le rugby aux quatre coins du monde, en suivant son père dans diverses casernes du globe. Révélé chez les London Irish en 2017, il évolue à Bath depuis maintenant sept saisons.

Face à l’importante somme demandée, le Montpellier HR n’aurait plus tellement envie de voir l’ailier du XV de la Rose débarquer dans l’Hérault. Si besoin, le club ciste pourrait se tourner vers d’autres solutions, moins coûteuses, mais compte miser sur ses talents déjà présents. En effet, il n’aurait finalement plus besoin de trouver un ailier pour la saison à venir.

TRANSFERT. TOP 14. Le MHR continue son recrutement très sudiste et piste ce Wallaby aux jambes de feu

Le MHR, déjà armé à l’aile

Certes, l’All Black George Bridge ne reste pas au club et certains éléments pouvant jouer à ce poste sont sur le départ. Néanmoins, le club mené par Joan Caudullo s’est rassuré en conservant Madosh Tambwe pour la saison à venir. De plus, Donovan Taofifenua et Tom Banks sont attendus en renfort et Maël Moustin et Gabriel Ngandebe restent aussi dans l’équipe.

Il faut dire que le Montpellier HR a eu une belle surprise avec l’explosion du jeune Maël Moustin. À 22 ans, l’ailier français est arrivé de Gironde après quelques belles apparitions chez les professionnels avec l’UBB. Pour sa première saison en tant que titulaire, il a inscrit pas moins de sept essais sur 16 matchs avec les Cistes.

Par ailleurs, ces performances lui ont permis d’être appelé avec le XV de France. En effet, l’ancien Bordelo-Béglais a été convoqué par Fabien Galthié pour préparer la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande. Il a été aligné lors du match amical entre la réserve du XV de France de l’Angleterre, ce samedi 21 juin.

Top 14. En manque de JIFF, ce club aux grandes ambitions continue son recrutement à l’étranger