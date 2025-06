Top 14. En manque de JIFF, ce club aux grandes ambitions continue son recrutement à l’étranger

Désireux de retrouver son niveau de la saison 2021-2022, le MHR s’apprête à accueillir un solide contingent de joueurs étrangers la saison prochaine.

Rodé aux gros transferts de stars étrangères, le MHR n’en est plus à son coup d’essai. Toujours en quête de retrouver le niveau qui l’avait amené jusqu’au Bouclier de Brennus, en 2022, Montpellier essaye d’enrichir son effectif. Désireux de renforcer ses lignes arrières, les Cistes devraient pouvoir compter sur plusieurs arrivées, dont celle de l’ancien Wallaby Tom Banks (22 caps).

Tom Banks en Top 14

Marqueur d’essai réputé de l’autre côté du globe, l’arrière de 30 ans est une grosse prise pour l’écurie héraultaise. D’autant plus que le MHR n’était pas le seul sur le dossier. En effet, plusieurs clubs européens auraient essayé de convaincre Tom Banks, mais l’ancien international australien aurait pris la décision de privilégier une arrivée dans l’Hérault, selon le Midi Olympique.

De plus, le MHR a bien besoin d’un renfort au poste de numéro 15. Pour cause, Julien Tisseron et Anthony Bouthier quittent le club héraultais à la fin de cette saison de Top 14. Autre joueur expérimenté au poste d’arrière, Stuart Hogg est, lui, indisponible pour une longue période. Victime d’une rupture de l’un de ses tendons d’Achille, rien n’assure que l’Écossais de bientôt 33 ans puisse revenir à son niveau.

Le MHR veut se reconstruire

Si l’arrivée de Tom Banks se concrétise, l’Australien sera la septième recrue du MHR, attendue pour la saison 2025-2026. Avant lui, d’autres joueurs de la ligne de trois-quart ont signé dans l’Hérault comme l’ailier français Donovan Taofifenua. De plus, le demi de mêlée Alice Price et le centre anglais Lennox Anyanwu arriveront également dans l’été.

Dans le pack, le Néo-Zélandais Ricky Riccitelli, le deuxième ligne gallois Adam Beard et le troisième ligne australien Langi Gleeson viennent renforcer les avants. Au global, le MHR a beaucoup axé son recrutement sur des talents venus d’autres nations. Le marché des internationaux ou JIFF prometteurs s’est envolé. Pourtant, pendant plusieurs années, le MHR avait de l’appétit pour des éléments réputés du rugby français.

Désormais, le club ne semble plus avoir sa place dans la course aux meilleurs tricolores et son président et propriétaire, Mohed Altrad, avait confié que “les stars JIFF sont toutes prises” au Midi Libre, en avril 2024. Une situation qui avait mis Montpellier en difficulté pour respecter les quotas de Joueurs issus des filières de formations. Cette saison, l'effectif ciste est celui comptant la plus faible moyenne de JIFF par feuille de match en Top 14, sans compter Vannes, avec 16.44 JIFF par match, selon All Rugby.

Champion de France de Top 14 en 2022, le MHR n’arrive plus à reproduire ses performances passées depuis de longs mois. La saison suivant son titre, les Montpelliérains avaient terminé à la 13e place, devant leur salut à un barrage remporté contre le FC Grenoble, finaliste de Pro D2. Cette saison, l’addition était meilleure pour les Héraultais, mais a été marquée par l’inconstance chronique des résultats des hommes de Joan Caudullo.

