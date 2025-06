Top 14. Les 10 attirent le regard, ce club dépouillé à l’ouverture ?

Avec trois ouvreurs potentiellement titulaires dans les cartons, le Racing 92 pourrait se retrouver avec un seul joueur à ce poste la saison prochaine.

Du choix du Roi au retour à l’évidence. La saison prochaine, le Racing 92 pourrait se retrouver particulièrement amaigri au niveau de sa charnière. Pour cause, deux de ses ouvreurs ont été annoncés sur le départ dans le courant de la semaine de la 25e et avant-dernière journée de Top 14. Un chantier dans l’animation offensive devra être entrepris dans les Hauts-de-Seine.

Une gestion discutable à l’ouverture ?

En effet, les ouvreurs anglais Owen Farrell et Dan Lancaster pourraient quitter le navire dans les semaines à venir. Pour le premier, bien qu’il soit encore sous contrat durant une saison, des clubs anglais se seraient manifestés pour rapatrier le meilleur réalisateur de l’histoire du XV de la Rose. Les Saracens se seraient notamment manifestés. De plus, le joueur aurait formulé une demande de départ auprès de la direction du club, selon L’Équipe.

Pour ce qui est du second ouvreur évoqué, ce départ est moins sujet à tracas. Pour cause, son contrat arrivait à terme cet été. Bien qu’il ait été titularisé à 12 reprises cette saison, souvent en second ouvreur dans un ⅝, Dan Lancaster ne devrait pas s’éterniser en Île-de-France. De fait, la sélection écossaise, pour laquelle il est éligible, et les Glasgow Warriors se sont manifestés, selon Rugby Pass.

Alors que le Racing 92 possédait trois ouvreurs potentiellement titulaires en début de saison, le club francilien pourrait voir deux de ses éléments à l’ouverture quitter le club dans les semaines à venir. Ainsi, le seul joueur habitué du poste qui resterait dans le département serait Antoine Gibert, sous contrat jusqu’en 2027. Formé au club, l’ouvreur polyvalent de 27 ans n’a connu qu’une dizaine de titularisations en 10 sur la saison, toutes compétitions confondues.

Avant le début de la saison 2024-2025, Antoine Gibert s’était affirmé comme ouvreur titulaire du Racing 92, au cœur d’une belle saison. Sa capacité à jouer demi de mêlée et ses bonnes performances lui avaient même permis de rejoindre Marcoussis, pour intégrer le groupe de 42 joueurs du XV de France. Ainsi, cette saison morose à trois ouvreurs semble avoir freiné le joueur dans sa prise de pouvoir en 10, a minima, et dans sa progression générale, dans le pire des cas.

Le Racing 92 prêt à se réinventer

De plus, le reste de la charnière n’est pas épargnée dans les Hauts-de-Seine. Pour cause, Nolann Le Garrec, titulaire indiscutable en 9, ne sera plus un joueur ciel et blanc la saison prochaine. Le meilleur joueur du Racing 92 rejoint le Stade Rochelais. De même, son remplaçant, Clovis Le Bail, est attendu au RC Toulon pour la saison prochaine. S’il n’a joué que deux petits matchs à l’ouverture cette saison, le Sud-Africain Tristan Tedder pouvait aussi y dépanner, mais rejoindra l’USAP cet été. Ainsi, ce sont pas moins de cinq joueurs de la charnière qui pourraient plier bagages d’ici à deux semaines. Une véritable hécatombe dans l’effectif qui soulève des questions.

Seule arrivée prévue pour l’instant, le demi de mêlée briviste Léo Carbonneau est un talent des plus prometteurs, mais ne pourra pas combler tous ces départs à lui seul. Ainsi, un recrutement pourrait se faire à ce poste, même si le demi de mêlée Kléo Labarbe (20 ans) pourrait voir son temps de jeu augmenter. À l’ouverture, le grand espoir italien Alessandro Ragusi (19 ans), actuellement chez les espoirs, pourrait connaître ses premières feuilles de match la saison prochaine.

