TOP 14. Farrell, Racing, Saracens : un transfert à six chiffres et une fin d’histoire en eau de boudin

Arrivé en star, reparti par la petite porte ? Moins d’un an après son débarquement en fanfare au Racing 92, Owen Farrell veut déjà faire ses valises.

Le rêve s’est transformé en malentendu. Arrivé à Nanterre avec l’étiquette de légende anglaise et le statut de recrue star, Owen Farrell n’aura pas marqué les esprits en Top 14. Physiquement diminué, peu inspiré sur le terrain et sans lien avec le projet depuis le départ de Stuart Lancaster, le joueur de 33 ans a rapidement décroché. Le Racing, qui espérait un leader, s’est retrouvé avec un joueur en bout de course au salaire exorbitant.

Farrell veut rentrer, le Racing veut de l’argent

C’est désormais acté : Owen Farrell souhaite rentrer à Londres dès cet été, un an avant la fin de son contrat. Et selon Rugbypass, son club de toujours, les Saracens, serait prêt à l’accueillir, dans un rôle mixte de joueur et d’entraîneur. Leicester et Gloucester seraient aussi dans les starting-blocks.

Problème : Jacky Lorenzetti réclame un chèque. Le patron du Racing veut récupérer une partie des 500 000 livres sterling dépensées l’été dernier pour racheter son contrat à Londres. Toujours selon Rugbypass, Paris réclame aujourd’hui entre 250 000 et 300 000 euros, là où les Saracens ne veulent pas aller au-delà de 200 000. Le bras de fer est lancé.

Un retour aux Saracens... pas si simple

Même si l’envie est forte des deux côtés, le retour de Farrell en Angleterre n’est pas sans complications. D’abord administratives : pour bénéficier du statut de joueur "marquee", (exempté du salary cap), Farrell aurait dû passer deux saisons à l’étranger. Or, il n’en a pas terminé une. Enfin, sportives : à 33 ans, souvent blessé, l’ouvreur reste une énigme. Suffisant pour se relancer à Londres ?

Un choix personnel plus que sportif

Ce départ précipité n’est pas seulement le résultat d’une saison difficile. En retrait de la scène internationale depuis la Coupe du monde 2023 pour « préserver sa santé mentale », Farrell semble avoir atteint un point de rupture.

Le Top 14, son exigence et son rythme, ont pesé sur le moral d’un joueur usé. Revenir à la maison, dans un cadre connu, auprès de ses proches, avec un rôle évolutif vers le coaching, pourrait être sa manière de prolonger sa carrière.

Le retour d’Owen Farrell aux Saracens est encore loin d’être acté. Le joueur veut partir, son ancien club veut le récupérer, mais le Racing veut rentabiliser l’opération. À quelques jours de la fin de saison, le dossier s’annonce bouillant. Et si aucun accord n’est trouvé rapidement, Farrell pourrait bien être contraint de rester en Top 14 contre son gré. Une situation impensable pour un joueur aussi expérimenté.