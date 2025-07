TOP 14. Le Stade Rochelais (déjà) de retour aux affaires : quelle équipe pour 2026 ?

La Rochelle a bouclé sa mue. Entre départs de cadres, arrivées prometteuses et ajustements de staff, les Maritimes se présentent avec un nouveau visage pour la saison 2025-2026.

À La Rochelle, l'été n’est pas synonyme de repos.

En plein milieu du mois de juillet, le staff maritime s’active. La machine jaune et noire est déjà lancée vers 2025-2026. Après une saison en dents de scie, les Maritimes entament un nouveau cycle, entre continuité et injection de sang neuf.

Un effectif chamboulé, mais une ossature solide

Treize départs, plusieurs cadres qui tournent la page. Adieu Kerr-Barlow, Dulin, Rhule, Colombe, Thomas. Des noms qui comptaient dans le vestiaire. Mais La Rochelle a su anticiper. Et frapper fort sur le marché. Nolann Le Garrec (Racing 92) pour animer le jeu, Davit Niniashvili (LOU) pour dynamiter à l’arrière, Semi Lagivala pour densifier le centre, et Ugo Pacome pour préparer l’avenir. Sans oublier les prolongations clefs (Atonio, Jégou, Haddad). Le tout encadré par des piliers du projet comme Alldritt, Danty, Skelton ou Bourgarit.

Au-delà du terrain, La Rochelle peaufine son organisation. Deux figures historiques basculent dans le staff : Uini Atonio, blessé de longue durée, endosse un rôle d'entraîneur-joueur sur la mêlée. Romain Sazy, fidèle parmi les fidèles, accompagnera la montée en puissance des jeunes du centre de formation. Une façon de transmettre la culture du club, et de préparer l’après.

Un groupe rajeuni, mais déjà compétitif

Sur le papier, Ronan O’Gara peut compter sur une profondeur d’effectif impressionnante. En première ligne, la triplette Wardi – Bourgarit – Atonio reste redoutable, épaulée par Lespiaucq, Latu, Kuntelia ou Penverne. En deuxième ligne, Skelton, Lavault, Dillane et Douglas forment une belle rotation. La troisième ligne n’a rien perdu de son impact, avec Alldritt, Boudehent, Jégou, Botia, Haddad et Cancoriet. Derrière, le duo Le Garrec – Hastoy promet d’électriser Deflandre, pour conduire une ligne de trois-quarts à fort potentiel offensif.

Le départ de cadres laisse une brèche que les jeunes vont s’empresser de combler. Le club mise sur ses espoirs : Daunivucu, Jurd, Samba, Galvan ou encore Andjisseramatchi pourraient bien gratter du temps de jeu lors des doublons ou des rotations. Le message est clair : à La Rochelle, le talent maison aura sa place.

Un calendrier pas cadeau

Avec un Top 14 toujours plus dense et une Champions Cup qui n’a jamais été aussi ouverte, le Stade Rochelais ne cache pas ses ambitions. Le dernier carré en France et un retour en force sur la scène européenne. Pour cela, il faudra gérer les absences liées aux sélections, notamment celle d’Hastoy, Bourgarit ou Le Garrec, tous actuellement mobilisés avec les Bleus. Idem pour Niniashvili, sous les couleurs géorgiennes, ou Skelton, appelé avec les Wallabies.

Un XV type taillé pour les sommets

À date, la hiérarchie se dessine. Le pack reste massif et conquérant : Wardi – Bourgarit – Atonio, Lavault – Skelton, Boudehent – Alldritt – Jégou. La charnière Hastoy – Le Garrec aura les clés du jeu. Derrière, Leyds – Danty – Lagivala – Nowell – Niniashvili forment une ligne aussi rapide que physique. Une équipe prête à en découdre.

Conclusion : un air de renouveau, sans rupture

La Rochelle n’a pas tout changé. Mais La Rochelle a évolué. Avec des jeunes affamés, des cadres toujours au top et un recrutement malin, le club charentais vise à nouveau les sommets. Et pourrait bien y retourner plus vite que prévu.