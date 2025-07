Appelé avec le XV de France, ce colosse (1,93 m-142 kg) du Stade Toulousain veut ‘‘faire taire les gens’’

Âgé de 27 ans, George-Henri Colombe est un grand espoir du XV de France et du rugby hexagonal qui veut lancer pleinement sa carrière.

Il connaît des hauts et des bas. Pilier droit de formation, George-Henri Colombe ne joue pas au poste le plus aisé du rugby à XV. À 27 ans, il n’a toujours pas pleinement confirmé et certains détracteurs, parfois de son propre camp, se manifestent à l’occasion. Appelé avec le XV de France en Nouvelle-Zélande et nouveau joueur du Stade Toulousain, le natif de Nanterre veut s’imposer.

George-Henri Colombe, espoir en quête

Ce jeudi 10 juillet, l’ancien du Racing 92 a confié quelques mots au journal Sud-Ouest. Dedans, il évoque ses ambitions pour la suite de sa carrière. À un poste où l’expérience s’acquiert très tardivement, George-Henri Colombe a conscience qu’il a encore beaucoup à faire. “En se disant qu’on a un gros potentiel, qui est certes un atout, mais ça ne fait pas tout. Certains n’ont pas le même potentiel physique et sont obligés de travailler deux fois plus. C’est un moteur”, confie le joueur.

Ainsi, George-Henri Colombe espère que les saisons à venir vont confirmer les nombreuses attentes placées en lui. Alors qu’il est un espoir scruté pour le futur du XV de France et, désormais, du Stade Toulousain, le natif de Nanterre a bien conscience de son statut : “Je l'entends depuis que j’ai 12 ans. Je m’y suis fait et je m’efforce de travailler. J’essaie de faire taire les gens qui disent que je ne suis qu’un potentiel. Voilà tout. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Je ne me pose pas de question.”

Des résultats hétérogènes

Aussi colossal qu'impressionnant par moment, l’ancien Rochelais a déjà marqué les esprits par le passé. Par exemple, il avait disputé 71 minutes de jeu face aux All Blacks en novembre dernier. Le titulaire Tevita Tatafu s’était blessé d’entrée et le grand gaillard (1,93 m pour 142 kg) s’était montré redoutable dans un exercice plus que délicat. Cependant, ses résultats sont souvent en “dent de scie”, comme il l’avoue lui-même pour le journal régional.

Preuve en est, le pilier a même été publiquement critiqué par son entraîneur au Stade Rochelais, en octobre dernier. Après une lourde défaite contre Bayonne (37-7), Ronan O’Gara n’avait pas mâché ses mots en conférence de presse. Interrogé sur le départ de Georges-Henri Colombe, il avait admis vivre cette annonce comme un échec personnel et avoir placé le joueur au fond de la hiérarchie à son poste.

Pour O’Gara, ce départ reflétait une réalité difficile : “Le vestiaire est plus grand qu’un seul joueur”, confiait-il selon Sud-Ouest. Malgré son affection pour Colombe, le technicien irlandais rappelait notamment la concurrence féroce au poste. Le club comptait sur Uini Atonio, Aleksandre Kuntelia et Joël Sclavi, des piliers déjà bien installés à La Rochelle.

Le coach du Stade Rochelais reconnaissait néanmoins que Colombe avait un bel avenir, mais loin de l’Atlantique. Selon lui, sa situation de joueur JIFF, combinée à la forte demande à son poste, lui permet de rebondir : “S’il ne s’impose pas à Toulouse, il le fera ailleurs”. Désormais, George-Henri Colombe a l’occasion d’écrire son mythe, ce samedi 12 juillet à Wellington, dès 9h05, face aux All Blacks pour sa onzième sélection.

