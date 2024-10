TOP 14. ''Il est le quatrième choix'', O’Gara n’épargne pas Georges-Henri Colombe, chipé par Toulouse

Après la débâcle du Stade Rochelais à Saint-Sébastien, Ronan O’Gara s’est exprimé au sujet du départ de Georges-Henri Colombe au Stade Toulousain.

Certains supporters diront vulgairement que Ronan O’Gara a “le seum”, d’autres s’accorderont avec les propos de l’entraîneur irlandais. Ce samedi 12 octobre, Ronan O’Gara s’est présenté face à la presse, après le sérieux revers que l’Aviron Bayonnais a infligé à sa formation (37-7). Dans les coulisses d’Anoeta, l’entraîneur du Stade rochelais a évoqué l’avenir de Georges-Henri Colombe.

En effet, selon Sud-Ouest, le pilier droit des Maritimes aurait signé au Stade Toulousain. Il devrait donc rejoindre les Rouge et Noir dès l’été prochain et tentera d’y laisser sa marque. À 26 ans, c’est un sérieux défi sportif pour Georges-Henri Colombe qui représente l’un des plus sérieux espoirs français à son poste.

De La Rochelle à Toulouse

Cependant, Ronan O’Gara ne semble pas tout à fait de l’avis des multiples observateurs qui promettent un avenir brillant à l’ancien du Racing 92. En conférence de presse, l’entraîneur rochelais n’a pas ménagé son joueur. Entre autres, l’Irlandais a expliqué qu’il prenait ce départ comme un “échec” personnel, selon des propos captés par Rugbyrama.

Néanmoins, il se conforte en rappelant que “le vestiaire est plus grand qu’un seul joueur” et qu’il est resté “fidèle à ses valeurs” dans la proposition faite au joueur. “J’avais proposé quelque chose pour lui, mais sur les six derniers mois, il est le quatrième choix au poste de pilier droit.[...] Pour moi, comme père de famille, et avec l’exemple de justice, il y a Uini (Atonio), Aleksandre (Kuntelia), Joël (Sclavi) puis lui. J’adore Georges, je suis très déçu, mais je dois accepter que le système est trop fort pour moi”, affirme Ronan O’Gara non sans égratigner la réputation de son joueur.

Aussi, Ronan O’Gara explique que la demande au poste de Georges-Henri Colombe est trop forte pour espérer le conserver en tant que quatrième pilier dans la hiérarchie. “Il y a beaucoup de choses positives en France, mais quand tu es numéro 3 et JIFF, c’est difficile. Si ça ne marche pas ici, ça marchera à Toulouse. Si ça ne marche pas à Toulouse, ça marchera à Toulon, à Castres, au Racing ou à Bordeaux. Il a toutes les cartes”, argue l’ancien international irlandais qui considère donc que "ça ne marche pas" pour son joueur sur la côte Atlantique.

Georges-Henri Colombe, statut en péril

Héros de la finale de Champions Cup 2023, le pilier droit avait inscrit l’essai de la victoire et restera dans la grande histoire du Stade Rochelais. Cependant, il est compliqué de contredire O’Gara sur la place actuelle du joueur dans son effectif. En effet, Georges-Henri Colombe a disputé 144 minutes en Top 14 depuis le début de la saison, soit moins que l’autre doublure de Uini Atonio, Aleksandre Kuntelia (200 minutes jouées). Ainsi, l’international français pourrait même voir son temps de jeu fondre comme neige au soleil au retour de Joël Sclavi de la sélection argentine. Cependant, il est important de noter qu'en fin de saison dernière, Georges-Henri Colombe était encore le remplaçant privilégié au poste.

En attendant, Georges-Henri Colombe espère sûrement être appelé en Bleu cet automne afin de respirer un air différent, loin des éventuelles tensions liées à son départ. Depuis le début de l’année, le pilier du Stade Rochelais s’était imposé comme le nouveau remplaçant de Uini Atonio, étant même titulaire lors de la tournée en Argentine. Néanmoins, à Marcoussis aussi, il pourrait subir de la concurrence, avec l’arrivée programmée du Bayonnais Tevita Tatafu.

