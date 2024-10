TRANSFERT. TOP 14. Une star écossaise de renommée mondiale dans le viseur de Ronan O'Gara ?

Le Stade Rochelais pourrait bien attirer l’ailier écossais Duhan van der Merwe. Ce Lion britannique pourrait être la pièce manquante pour l'attaque explosive de Ronan O'Gara.

A l'instar de Bordeaux ou encore de Toulouse, le Stade Rochelais s'active sur le marché des transferts. D'après les informations de RugbyPass, le club maritime lorgne un renfort de taille : l'ailier international écossais Duhan van der Merwe.

À la recherche d'un profil explosif, Ronan O'Gara aurait jeté son dévolu sur le Lion britannique. Avec ses 1m93 pour 105 kg, Van der Merwe possède tout ce qu'il faut pour s'imposer sur les ailes de La Rochelle.

Sa puissance et ses courses ravageuses en ont déjà fait trembler plus d'un en championnat et sur la scène internationale. Personne en Angleterre n'a oublié sa formidable chevauchée dans le 6 Nations face au XV de la Rose en 2023.

L'ailier écossais, qui a déjà fait ses preuves avec Édimbourg et les Worcester Warriors, est connu pour sa capacité à faire la différence en un contre un. Son flair pour le jeu et son physique impressionnant le rendent difficile à arrêter.

En coulisses, on murmure que le joueur pourrait être séduit par un départ en France. Cependant, le Stade Rochelais n’est pas le seul à suivre de près l'Écossais. Le MHR, où il a joué une poignée de matchs il y a quelques saisons, suivrait son dossier.

Bayonne et Lyon feraient également partie des formations qui s'intéressent à son profil, selon RugbyPass. Mais l’ambition de Ronan O'Gara et les performances récentes du club en Champions Cup pourraient bien faire pencher la balance.

A condition néanmoins que la direction maritime soit enclin à répondre à ses attentes salariales. "Sa demande actuelle se situerait entre 30 000 et 34 000 euros par mois." C'est sans doute le prix à payer pour un joueur de son calibre, Lion britannique, et capable de changer le cours d'un match à lui tout seul.