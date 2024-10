TRANSFERT. TOP 14. Lyon. Un arrière de renom du Stade Toulousain pour pallier le départ de Niniashvili ?

Le LOU Rugby prépare l'après-Niniashvili en ciblant Ange Capuozzo, l’arrière italien en fin de contrat à Toulouse. Mais la concurrence est rude, et le Stade Toulousain espère bien le conserver.

Le LOU Rugby veut se renforcer pour le futur mais doit aussi gérer les fins de contrat ainsi que les départs. Dont celui de l'arrière international géorgien Davit Niniashvili.

Ce dernier, véritable révélation à Lyon, a fait le choix de s’envoler pour La Rochelle en juin prochain. Pour pallier ce départ, Fabien Gengenbacher, le manager du LOU, explore plusieurs options, et une piste mène à Ange Capuozzo selon Le Progrès.

Capuozzo, arrière international italien, est en fin de contrat avec le Stade Toulousain et n’a pas encore prolongé. Bien connu de Gengenbacher, en raison de ses années passées à Grenoble, l’arrière de 25 ans possède le profil parfait pour remplacer Niniashvili au sein de l’effectif lyonnais.

Mais le dossier est loin d’être simple : Capuozzo attire les convoitises de nombreux clubs de Top 14. D’après Le Progrès, le LOU aurait entamé des discussions pour convaincre l’Italien de rejoindre le Rhône. Mais avec Toulouse en lice pour prolonger son joueur, la concurrence s’annonce féroce.

Capuozzo avait d’ailleurs confié via Actu.fr début septembre : « Ce qui me fait vibrer et vivre, c’est de gagner. Donc, je prioriserai le club qui gagnera. » Des propos qui pourraient orienter sa décision vers un club à l’ambition affirmée.

À Toulouse, Capuozzo a trouvé sa place. « Mon objectif, aujourd’hui, c’est de m’imposer à Toulouse. Je suis très bien ici, » a-t-il ajouté, laissant entendre que la Ville Rose garde une longueur d’avance. Mais dans ce jeu de chaises musicales, rien n'est encore joué.

Avec un manager lyonnais qui connaît bien les qualités de Capuozzo, le LOU pourrait bien avoir un atout dans sa manche. Reste à voir si cela suffira face à un Stade Toulousain en quête de continuité.