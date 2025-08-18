PRO D2. ''Revenir à Colomiers, c'est franchement bien'' : après l'USAP, Delpy se rapproche de chez lui

Après un prêt concluant à l'USAP, Valentin Delpy se rapproche de chez lui, à Colomiers. Un choix presque évident, non-loin des siens et de ses repères.

Sensation de la saison passée en Top 14, Valentin Delpy a vécu une ascension express en 2025. Débutée avec les Espoirs du Stade Toulousain, il l'a terminée en tant que joueur de rotation à Perpignan, en Top 14.

Après 12 rencontres au pied des Pyrénées, Delpy était donc l'un des joueurs les plus courtisés du championnat tant son potentiel est grand. Il a d'abord prolongé à Toulouse avant de signer en prêt à Colomiers, alors que l'USAP voulait le conserver en prêt également. Mais la banlieue toulousaine était un choix évident pour lui.

Étude et rugby, difficile combo depuis Perpignan

S'il a un avenir tout tracé dans le rugby, Valentin Delpy, comme la plupart des jeunes amoureux du ballon ovale présents dans une structure professionnelle, fait des études. Et ces dernières, il les poursuit dans la ville Rose dans le domaine de l'ostéopathie.

Et donc, même à Perpignan, il "continuait les cours à Toulouse", déclare-t-il à ActuRugby, devant donc "faire la route tous les jeudis." Des aller-retour usants qui ont rythmé sa vie au cours des derniers mois.

Proche des siens à Colomiers

Enfant du sud-ouest, il évoluait à Blagnac avant de rejoindre le Stade Toulousain. Sa famille, ses amis, ses études, se trouvent donc non-loin de la ville du club 24 fois champion de France. Et rien que pour ça, "revenir à Colomiers c'est franchement bien", exprime le demi d'ouverture.

Il se retrouve désormais en banlieue de Toulouse, là où il a tous ses repères, lui qui passe le plus clair de son temps en groupe. Il aime "être en groupe de deux ou trois", exprime-t-il, proche des siens.

Des aveux de son nouveau coach,Florian Nicot, ce choix était celui de la raison. Delpy se retrouve "pas loin de sa structure", aussi bien sociale que professionnelle, et dans un club qui compte sur lui et est prêt à lui "donner beaucoup de temps de jeu." Comme Thomas Ramos avant lui, Valentin Delpy pourrait revenir grandis de Colomiers, avant d'affronter la féroce concurrence du Stade Toulousain.

