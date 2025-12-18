1.90m, 108 kg et 50 matchs de Top 14, Nevers recrute du très solide
L'USON à officialisé la venue d'un joueur de Top 14 pour les deux prochaines saisons. ©Canal+
Il est l’un des joueurs les plus emblématiques de l’élite française à son poste. À 34 ans, ce joueur s’engage désormais dans un projet ambitieux.

Nevers accélère pour la saison prochaine. Après le départ annoncé de son deuxième ligne australien Chris Gabriel en direction de Castres, les dirigeants de l’USON cherchent à renforcer le paquet d’avants.

Pour ce faire, ils privilégient une piste bien connue des aficionados du Top 14un joueur évoluant dans l’élite française depuis quatre saisons, passé auparavant par les Bulls et le Munster.

De nationalité sud-africaine, ce solide gaillard d’1,90 m pour 108 kg, capable d’évoluer sur tous les postes de la troisième ligne, devrait découvrir un nouveau championnat en rejoignant l’actuel 9e de Pro D2.

TOP 14. Qui est Arno Botha, le Sud-Af qui a annoncé la couleur avec le LOU lors de la 1ère journée ?TOP 14. Qui est Arno Botha, le Sud-Af qui a annoncé la couleur avec le LOU lors de la 1ère journée ?Arno Botha rejoindra Nevers pour deux saison en provenance du LOU

Officialisé par le club il y a quelques jours, Arno Botha quittera Lyon à l’issue de la saison actuelle. À 34 ans, le puissant troisième ligne compte bien faire durer le plaisir encore deux ans, puisqu’il a paraphé un contrat avec les Nivernais jusqu’en 2028.

À Nevers, il devrait prendre la succession de son compatriote Jason Fraser (34 ans), en fin de contrat en juin prochain. Arno Botha retrouvera une forte communauté sud-africaine, avec notamment Shaun Reynolds, récemment prolongé, ainsi que Keynan Knox et la pépite Johan Wasserman.

Les fans de Nevers sont déjà conquis : sur les réseaux sociaux, les réactions sont vives et plutôt positives :
"Un vrai guerrier""Très belle recrue !!! Un guerrier !!!""En 3e ligne, ça devrait déblayer", et ils ne s’y trompent pas.

Arno Botha, capitaine des Babyboks à 5 reprises

Son CV est impressionnant. Déjà à l’échelle internationale, le natif de Nylstroom s’est très tôt distingué avec l’équipe U20 de l’Afrique du Sud. Avec cette formation, il est nommé capitaine et inscrit 7 essais en 5 sélections.

Par la suite, il est appelé avec les Springboks A à trois reprises, mais son ascension connaît un net ralentissement à cause d’une blessure au genou et d’une série de pépins physiques.

Avec la sélection U20 des Springboks, il est même nommé meilleur jeune joueur du monde en 2011, devant des joueurs comme Beauden Barrett, Brodie Retallick et son compatriote Eben Etzebeth.

En club, il remporte la Currie Cup à deux reprises et le Super Rugby 2020 avec les Bulls de Pretoria. Avec Lyon, il est titulaire lors de la finale de Challenge Cup, perdue face à Bath (37-12), et inscrit notamment un essai caractéristique de son style puissant.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
''Si on commence à baisser la tête'', pourquoi ce Béziers-Vannes sent la poudre en PRO D2 ?
News
VIDEO. ''Tire sur les cannes'' : Ce pilier du VRDR inscrit l’essai que tous les gros ont déjà rêvé de marquer
News
Lyon–Toulouse, Bordeaux–Toulon… le programme TV qui fait monter la pression
News
Pro D2. Dax chute à la 14ᵉ place sur fond de tensions en interne et de menaces de grève
News
TRANSFERT. Un prêt pour mieux s’affirmer : un jeune talent du Stade Toulousain en route pour la ProD2
News
PRO D2. ''Objectif Top 14'' : le VRDR frappe fort avec ce numéro 8 aux 5 sélections avec le XV de France
News
10 bastions ''tombés'' : relégations, liquidations, quand le rugby français vacille (et parfois renaît)
News
121kg, brutal, et des stats à la Dupont : Caleb Timu, le numéro 8 qu’il vaut mieux avoir avec que contre soi
News
88%, 176 points : qui est cette fine gâchette sur les traces du record ultime de Petitjean qui cartonne en Pro D2 ?
News
Le choc Glasgow–Toulouse, Stormers–La Rochelle, Toulon–Bath… voici le programme rugby TV complet