1.90m, 108 kg et 50 matchs de Top 14, Nevers recrute du très solide

Il est l’un des joueurs les plus emblématiques de l’élite française à son poste. À 34 ans, ce joueur s’engage désormais dans un projet ambitieux.

Nevers accélère pour la saison prochaine. Après le départ annoncé de son deuxième ligne australien Chris Gabriel en direction de Castres, les dirigeants de l’USON cherchent à renforcer le paquet d’avants.

Pour ce faire, ils privilégient une piste bien connue des aficionados du Top 14, un joueur évoluant dans l’élite française depuis quatre saisons, passé auparavant par les Bulls et le Munster.

De nationalité sud-africaine, ce solide gaillard d’1,90 m pour 108 kg, capable d’évoluer sur tous les postes de la troisième ligne, devrait découvrir un nouveau championnat en rejoignant l’actuel 9e de Pro D2.

TOP 14. Qui est Arno Botha, le Sud-Af qui a annoncé la couleur avec le LOU lors de la 1ère journée ? Arno Botha rejoindra Nevers pour deux saison en provenance du LOU

Officialisé par le club il y a quelques jours, Arno Botha quittera Lyon à l’issue de la saison actuelle. À 34 ans, le puissant troisième ligne compte bien faire durer le plaisir encore deux ans, puisqu’il a paraphé un contrat avec les Nivernais jusqu’en 2028.

À Nevers, il devrait prendre la succession de son compatriote Jason Fraser (34 ans), en fin de contrat en juin prochain. Arno Botha retrouvera une forte communauté sud-africaine, avec notamment Shaun Reynolds, récemment prolongé, ainsi que Keynan Knox et la pépite Johan Wasserman.

Les fans de Nevers sont déjà conquis : sur les réseaux sociaux, les réactions sont vives et plutôt positives :

"Un vrai guerrier" ; "Très belle recrue !!! Un guerrier !!!" ; "En 3e ligne, ça devrait déblayer", et ils ne s’y trompent pas.

Arno Botha, capitaine des Babyboks à 5 reprises

Son CV est impressionnant. Déjà à l’échelle internationale, le natif de Nylstroom s’est très tôt distingué avec l’équipe U20 de l’Afrique du Sud. Avec cette formation, il est nommé capitaine et inscrit 7 essais en 5 sélections.

Par la suite, il est appelé avec les Springboks A à trois reprises, mais son ascension connaît un net ralentissement à cause d’une blessure au genou et d’une série de pépins physiques.

Avec la sélection U20 des Springboks, il est même nommé meilleur jeune joueur du monde en 2011, devant des joueurs comme Beauden Barrett, Brodie Retallick et son compatriote Eben Etzebeth.

En club, il remporte la Currie Cup à deux reprises et le Super Rugby 2020 avec les Bulls de Pretoria. Avec Lyon, il est titulaire lors de la finale de Challenge Cup, perdue face à Bath (37-12), et inscrit notamment un essai caractéristique de son style puissant.