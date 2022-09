TOP 14. Qui est Arno Botha, le Sud-Af qui a annoncé la couleur avec le LOU lors de la 1ère journée ?

Arno Botha fut l'un des meilleurs lyonnais face à Brive. Méconnu en France mais puissant et mobile, il pourrait être l'un des bons coups du recrutement du LOU.

C'était l'une des grandes interrogations de la composition du LOU lors de la première journée. Après s'être (re)trouvé un numéro 8 digne de ce nom en fin de saison dernière avec Jordan Taufua, Lyon allait-il pouvoir répondre physiquement au pack briviste sans son Néo-Zélandais ? Et ce alors que les Rhodaniens devaient également déplorer l'absence de Demba Bamba à droite de leur mêlée, et que les Coujoux comptaient un nouveau gros tonnage derrière leur édifice, en la personne d'Abraham Papali'i (1m92 pour 125kg). Comme on dit aujourd'hui, la question fut vite répondue. Pour sa première sous les couleurs rhodaniennes, Arno Botha a été au four et au moulin en plus d'être décisif. Dès son premier ballon, Amédée-Domenech a bien senti que le Springbok était affûté et déterminé. Physiquement, l'homme aux bras de Thor (1m88 pour 108kg) a dominé sur tous les impacts. Dans le jeu courant, on le vit inscrire le premier essai des siens en bout de ligne avant de surgir à l'intérieur de Niniashvili plus tard, pour servir dans le bon tempo Toby Arnold sur le deuxième. Du grand Botha.

Mais que sait-on de ce garçon au patronyme des plus courants en Afrique du Sud ? Sachez déjà que si le joueur de 30 ans est très méconnu en France, il possède un solide bagage derrière lui. Pêle-mêle, on citera chez les professionnels 2 capes chez les Springboks en 2013, et des passages réussis chez les London Irish ou le Munster, où sa puissance en sortie de banc était fortement appréciée. Mieux, il était bien avant tout ça l'un des joueurs les plus prometteurs de la nation arc-en-ciel. En 2011, il est d'ailleurs le capitaine des Baby Boks lors du Mondial U20, qu'il termine avec 7 essais inscrits et la distinction de meilleur jeune joueur de la planète. Au milieu d'une classe où régnaient pourtant des garçons comme Beauden Barrett, Brodie Retallick ou Eben Etzebeth notamment...

Si sa carrière s'est essentiellement concentrée autour des Bulls de Pretoria, et que plusieurs de ses saisons furent quasi blanches, c'est que Botha ne fut pas épargné par les blessures. Notamment aux genoux, qui stoppent brutalement le début de son aventure avec les Boks à l'époque, mais lui font par exemple également rater la visite médicale avec le club de l'Ulster, où il s'était engagé, en 2016. Malgré tout, le natif de Nylstroom retrouva des couleurs en Angleterre et en Irlande, jusqu'à sortir une belle sortir d'URC l'an passé sous les couleurs des Bulls, avec 15 titularisations et 3 essais marqués. Là, il formait un quatuor de feu en 3ème ligne aux côtés de Marcell Coetzee, Cyle Brink et Elrigh Louw où sa puissance, sa densité et ses facultés au grattage en faisaient un élément fort de dispositif de Jake White. Au LOU, il tâchera bien sûr d'apporter les mêmes choses. Dans le sillage de son 1er match de Top 14.

