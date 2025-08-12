Ces 15 excuses en carton pour éviter la reprise de l’entraînement (et qu’on a tous sorties)
Reprise = cardio = imagination débordante. Voici notre best of des excuses bidon entendues dans les vestiaires.
Chaque reprise, c’est la même histoire : certains joueurs deviennent champions du monde du mytho pour esquiver l’entraînement. On a compilé les plus belles perles.

La reprise de l’entraînement, c’est un peu comme un plaquage de Bastareaud à son prime : tu sais que ça va piquer, mais tu ne peux pas l’éviter. Pourtant, chaque été, on voit fleurir dans les vestiaires un florilège d’excuses plus inventives les unes que les autres. Petit tour d’horizon.

Les grands classiques du vestiaire

  • « J’ai oublié mes crampons » (mais t’as pensé à prendre ton téléphone).

  • « Ma voiture a pas démarré » (elle marche très bien pour aller voir les copains le dimanche).

  • « Je croyais que c’était demain » (la bonne vieille confusion de calendrier).

Les excuses médicales douteuses

  • « J’ai encore mal au genou droit »… alors que tu t’es blessé à l'épaule la saison dernière.

  • « J’ai attrapé une contracture en dormant » (merci le canapé du salon).

  • « J’ai fait une réaction allergique… au gazon ».

Les raisons familiales “en or”

  • « Je dois garder le chien » (mais t’en as pas).

  • « Ma belle-mère arrive à l’improviste » (courage, on compatit… ou pas).

  • « C’est l’anniversaire de mon neveu » (celui que t’as jamais vu).

Les perles de l’été

  • « J’ai oublié que j’étais licencié ».

  • « Mon short d’entraînement est au lavage » (depuis un mois).

  • « Je peux pas courir, j’ai une ampoule au petit doigt ».

Les excuses premium pour les stratèges

  • « Mon kiné m’a dit de pas forcer » (c’est vrai… mais au golf).

  • « J’ai piscine » (c’est toujours mieux que de dire “terrasse de café”).

  • « J’attends encore mon transfert au Stade Toulousain ».

On rigole, mais derrière ces excuses, il y a surtout une vérité : on aime râler sur la reprise… mais au fond, ça nous démange toujours de retrouver le terrain, les copains, et le petit goût de bbq qui rend tout ça bien plus supportable.

Les excuses bonus :

  • « Je peux pas, j’attends mon colis Chronopost » (et le créneau de livraison, c’est “entre 8h et 22h”).

  • « Mon horoscope dit d’éviter les chocs aujourd’hui ».

  • « J’ai prêté mes crampons à mon cousin… qui vit à Tahiti ».

  • « Je fais un jeûne sportif pour purifier mon jeu ».

