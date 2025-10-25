TRANSFERT. Un ancien Tricolore rejoint la PRO D2 pour aider ce club ambitieux de haut de tableau
À la recherche d’un ailier d’expérience, le VRDR n’a pas fait dans la demi-mesure : Xavier Mignot débarque en janvier pour renforcer les Damiers. Crédit image : Screenshot Youtube
Retour en France pour Xavier Mignot ! Après une parenthèse américaine en MLR, l’ancien ailier du LOU s’engage avec Valence-Romans dès janvier.

Xavier Mignot de retour en France

Le Valence-Romans Drôme Rugby s'est activé sur le marché des transferts. La formation de PRO D2 a officialisé la signature de Xavier Mignot, ancien ailier du FCG et du LOU, passé récemment par la Major League Rugby. L'ancien international (1 sélection) retrouvera la Pro D2 à partir de janvier 2026.VIDÉO. MHR vs LOU : Xavier Mignot renvoyé dans ses 22 par Pascal Gaüzere après une contestation inutileVIDÉO. MHR vs LOU : Xavier Mignot renvoyé dans ses 22 par Pascal Gaüzere après une contestation inutileÀ partir de janvier 2026, Xavier MIGNOT rejoindra les Damiers, apportant son expérience, sa polyvalence et son leadership pour renforcer notre collectif et accompagner nos ambitions », a annoncé le club drômois dans un communiqué.

Une recrue d’expérience pour les Damiers

Parti tenter l’aventure américaine avec NOLA Gold, Mignot s’était offert une parenthèse atypique dans sa carrière. Une expérience enrichissante, entre nouveaux horizons et rugby spectacle, mais qui ne l’a pas éloigné bien longtemps du championnat français.

Avec cette arrivée, le VRDR poursuit sa politique de recrutement intelligente : attirer des joueurs de caractère, capables d’encadrer une génération pleine de promesses.

« Ce recrutement marque une étape importante pour le club, et nous sommes impatients de le voir évoluer sous nos couleurs », conclut le communiqué.

Le club espère s’appuyer sur le vécu de l’ancien Lyonnais pour stabiliser un groupe ambitieux, bien décidé à s’installer durablement dans la première partie du tableau de Pro D2.

Après 8 journées de championnat, le VRDR occupe la troisième place du classement avec six succès au compteur. Ce vendredi, les Drômois ont largement dominé Agen à domicile sur le score sans appel de 56 à 17.

