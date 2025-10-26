VIDÉO. 0 pitié, mais 6 essais : l’UBB écrase l’Aviron Bayonnais à domicile, LBB et Penaud régalent !

Au Stade Atlantique, l’Union Bordeaux-Bègles n’a pas fait de cadeau à l’Aviron Bayonnais. Fébrile hors de Gironde, l’UBB confirme sa confiance à domicile.

Parmi les six premiers du Top 14, beaucoup ont fait de leur antre une véritable forteresse. Loin d’être toujours rassurant à l’extérieur, l’UBB a transformé la métropole des vins en zone de confiance. Contre l’Aviron Bayonnais, ce samedi 25 octobre, les joueurs de Yannick Bru ont fait forte impression (41-12), au Stade Atlantique. Sur cette huitième journée de Top 14, ils récupèrent une victoire bonifiée et une confiance notable.

Dès le premier acte, les Bordelo-Béglais n’ont montré aucune pitié pour leurs adversaires du soir. Quelques minutes après le coup d’envoi, Louis Bielle-Biarrey plongeait dans l’en-but, après un cafouillage basque. Positionné à l’arrière, il soignait son compteur d’essai, avec un excellent ratio d’une arrivée en Terre promise par rencontres.

Sur les ailes, les deux autres phénomènes de l’UBB se sont aussi fait remarquer. Ainsi, Damian Penaud s’est offert un doublé (21ᵉ et 35ᵉ), lui qui avait des statistiques moins probantes depuis le début de saison. Sur l’autre aile, le Néo-Zélandais Salesi Rayasi a aussi voyagé dans l’en-but adverse, à la 26ᵉ minute de jeu. À la mi-temps, les Girondins misaient déjà sur une victoire bonifiée, sans que l’Aviron Bayonnais ait pu marquer le moindre point (31-0).

En seconde période, Xan Mousques (61ᵉ) et Gaëtan Barlot (73ᵉ) gonflaient le compteur d’essais de l’UBB et sécurisaient un succès à cinq points. En face, les visiteurs montraient une réaction d’orgeuil avec les réalisations de Sireli Maqala (45ᵉ) et Cheikh Tiberghien (80ᵉ). Cependant, l’addition était plus que salée pour eux. Depuis le début de saison, la formation de Grégory Patat est la troisième formation ayant encaissé le plus de points hors de ses bases (155), après Castres (166) et Montauban (256).

Bayonne sonné, l’UBB enjoué

Après la rencontre, les deux formations n’ont évidemment pas tenu les mêmes discours. Pour les Basques, l’heure était à l’autocritique. “On a pris une telle leçon sur l'engagement en première mi-temps. Tu ne peux rien espérer. On a été pris dans l'intensité, sur chaque ruck, sur chaque ballon porté.[...] Il y avait deux classes d'écart avec cette équipe bordelaise. Quand Bordeaux joue avec une telle avance, en confiance, c'est difficile”, confiait l'entraîneur de Bayonne, Grégory Patat, selon L’Équipe.

Du côté des vainqueurs, la conférence de presse était devenue un lieu de réjouissance. Face aux journalistes, Yannick Bru n’a pas hésité à mettre en confiance ses joueurs : “Aujourd'hui, on a réussi à mettre de l'intensité, sur le combat au sol, dans le combat devant, et en plus, on a retrouvé un peu de liant offensif, donc le plaisir de marquer. C'était important pour la construction de notre début de saison, qui n'a pas été de tout repos. J'ai l'impression qu'on est de retour, sur le plan des efforts et sur le plan de notre animation offensive.” - (L’Équipe)

L’Union Bordeaux-Bègles est rassurée sur ses capacités à déployer un jeu aussi séduisant qu’efficace en Gironde. Désormais, la mission à venir sera, sans doute, d’obtenir un match référence à l’extérieur, dans les mois à venir. Pour l’instant, Louis Bielle-Biarrey et ses coéquipiers comptent une victoire sur d’autres terres. C’était en Catalogne, pour un revers (12-27) de l’USAP devant son public. Le week-end prochain, l’UBB pourra tenter sa chance à Castres, avant une pause automnale bien méritée, mais le challenge n’est pas à prendre à la légère. Attention aux excès de confiance.

