Devant les bolides Dréan et Wainiqolo, qui est cet international français qui survole les statistiques en Top 14 ?

Sera-t-il sur les feuilles de match du XV de France en novembre ? Ou bien même titulaire à la place de Romain Ntamack ?
Si la première option peut tenir la route, la seconde semble inenvisageable à l’heure d’écrire ces lignes. Pourtant, tout le monde s’accorde à dire que Matthieu Jalibert marche sur l’eau et demeure bel et bien le meilleur ouvreur français en 2025.
4 ans plus tard, l'association Jalibert/Ntamack est-elle envisageable pour le XV de France?
S’il en fallait davantage pour vous le prouver, les statistiques parlent largement en faveur du maître à jouer de l’UBB. D’ailleurs, Jalibert domine plusieurs lignes de ce classement, comme le souligne Rugbyrama, au fait grâce aux données de son partenaire AIA sports.
En attaque comme au pied, il régale
Sur la lignée de sa 2ème partie de saison dernière, le demi d’ouverture de 26 ans martyrise les défenses grâce à ses coups de rein et son sens de l’attaque. Il devance d’ailleurs les bolides Gaël Dréan (19) et Jiuta Wainiqolo (18) au nombre de défenseurs battus.
Qu’en serait-il advenu si Gaël Dréan avait honoré sa signature ? La folle anecdote de l’ailier du XV de France
Il est aussi celui qui franchit le plus en Top 14 (7) et le deuxième à avoir parcouru le plus de mètres ballon en main (550).
Et ce n’est pas tout ! La palette du numéro 10 aux 35 sélections est également bien étendue, puisque qu’il est le celui qui gagne le plus de terrain grâce à son jeu au pied (2 702 mètres), derrière l’inévitable Joris Segonds. D’autant que sa participation défensive est de plus en plus importante en ce début de saison.
VIDEO. Jalibert, l’éclair de génie qui a calmé tout Aimé-Giral : pur instinct, pure classe
Bref, à l’approche de ses 27 ans, Matthieu Jalibert semble jouer le meilleur rugby de sa carrière. Et ça voudrait bien une petite récompense, pour celui qui n’a plus joué avec le XV de France depuis la défaite en Angleterre, en février dernier…
pascalbulroland
Les datas de Jalibert sont excellentes , cela va-t-il le faire débuter face aux Boks..??
J'en doute connaissant FG...dommage.
Pianto
autant, je ne le trouve pas très complémentaire de Dupont, autant en l'absence de celui-ci il peut être relancé.
M'enfin quand il met ses partenaires dans les intervalles pendant 60 minutes et que ceux-ci font des en-avants, qu'on est devant quand il sort et qu'on perd une fois qu'il est dehors, c'est lui qui sort de l'équipe...
Donc je n'y crois pas trop. Comme certains ici, Galthié semble avoir une idée arrêtée sur ses qualités et ses défauts. Le fait que son jeu ait beaucoup évolué depuis deux ans n'a pas l'air de faire fristouiller les lunettes du plongeur.
dusqual
pour ma part, j'aurais dit ça il y a quelques années, mais plus ça va et plus je trouve qu'ils jouent bien ensemble avec dupont. d'ailleurs je les ai vraiment apprécié sur ce match face aux anglais. certes ça aurait mérité meilleur sort du fait de tous les loupés, mais c'est pour moi un match charnière (c'est le cas de le dire) dans leur collaboration.
lebonbernieCGunther
Je crois que c'est le match où Dupont sert le plus son ouvreur, loin devant les seules 10 passes adressées à NTK lors de France-Galles. Tu confirmes?
lebonbernieCGunther
Le premier problème, c'est que Galthié ne comprend pas son jeu ou qu'il le juge trop offensif pour son système, et ensuite, difficile de ne pas imaginer une incompatibilité d'humeur entre les deux... Jaja, c'est un peu le Poil de Carotte de FG, et c'est trop facile, comme tu le rappelles, de lui mettre la défaite face aux anglais sur le dos. Trop facile, pas très objectif et un peu lâche, pour tout dire...
Alors pour ma part, je crois tout simplement que Galthié ne mérite pas un tel joueur dans le (non)jeu qu'il met en place. On a beaucoup entendu que Jalibert devait faire évoluer son jeu (et il l'a fait), mais perso, je considère que c'est à Galthié de faire évoluer sa stratégie et de s'adapter aux profils de ses joueurs, pas l'inverse! Et ce constat ne vaut pas que pour Jalibert, d'autres joueurs pâtissent de son obstination.
gilbertgilles
J'opterai plutôt pour ta deuxième hypothèse🙁 il le juge trop offensif pour son système) et il ne veut pas de çà! Galthié, il a toujours mené des frondes contre ses entraîneurs, mais il n'accepte pas qu'on lui résiste!
lebonbernieCGunther
Ce qui rend de nouveau envisageable sa participation aux tests, c'est le retour de Lucu. Et puis si les fameux datas plaident désormais pour lui, peut-être que Galthié va le (re)découvrir à sa juste valeur...
gjc
C'est bon d'avoir des problèmes de riche!
Je ne crois pas que ce soit inenvisageable, ça se discute. Sa familiarité avec Lucu et sa forme actuelle plaident pour une titularisation. Sa vitesse et sa capacité à attaquer la ligne plaident pour le faire entrer en 2e mi-temps contre des défenseurs fatigués.
dusqual
y a pas de raison qu'il le mette, il marchait déjà sur l'eau l'an dernier pourtant dès qu'il en a eu l'occase il l'a dégagé.
gilbertgilles
Et ce, après un match où il était loin d'avoir été le plus mauvais! Mais c'est Galthoche, il n'y a que les datas qui pourront (peut être) le faire changer d'idée?! D'autant que le GOAT ne me semble pas transcendant en ce début de saison.
dusqual
ce match c'est, je pense, l'injustice la plus flagrante que galthié ait faite à jalibert. peut être pas la plus grosse, mais celle où tu peux plus nier.
sinon, cet article passe vite fait sur des détails qui me semblent intéressants de développer. donc vu que tu parles data, je vais prendre un angle différent:
il gagne 2702m au pied quand segonds en gagne 3178.
mais ce que le rugbynistère ne prend pas en compte c'est qu'ils n'ont pas joué autant.
si on le compte en fonction du temps de jeu, jalibert gagne 7.58 m/min au pied quand segonds gagne 6.40m/min soit presque 20% de plus que le bayonnais.
on le retouve sur les m parcourus où banks, l'arrière du mhr est à 651m, mais ramené à la minute de temps de jeu, ça fait du 1.16m/min contre 1.54m/min du côté de jalibert. soit 33% de plus.
en défense, c'est encore moins détaillé et pour cause:
on se rend compte qu'il tente 30% de plus de plaquages que romain ntamack (37 pour 26) et qu'il en complète 25% de plus que le toulousain (29 pour 23).
et si on ramène par rapport au temps de jeu, ça monte à 40% tentés et 30% de complétés en plus. donc il est certes 10% moins efficace mais 40% plus présent en défense...
même si j'ai ma petite idée, je sais pas qui tu appelles le GOAT.
ce qui est sûr par contre c'est que galthié ne doit pas oublier, surtout au moment d'affronter les bocks, que le rugby c'est pas que des chiffres.
néanmoins sur ce début de saison, ils sont on ne peut plus limpides.
Amis à Laporte
Marcher sur l'eau, ce ne veut pas dire grand chose si c'est une flaque d'eau... 🙂
OK, je sors...
lebonbernieCGunther
On n'a qu'à dire qu'il surfe sur les défenses adverses, ça marche aussi, surtout avec la houle qu'il y a aujourd'hui sur la côte...
AKA
Non, reste, ta vanne ne manque pas d’esprit et je la trouve très adaptée au contexte! 👍
dusqual
en vrai, ça veut dire qu'il peut jouer sur un terrain détrempé. pas comme les petites natures qui jouent à toulon ou la rochelle... ;op
par contre ça dit pas s'il arrive à courir...