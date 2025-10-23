Devant les bolides Dréan et Wainiqolo, qui est cet international français qui survole les statistiques en Top 14 ?

À l’approche de ses 27 ans, Matthieu Jalibert semble jouer le meilleur rugby de sa carrière.

Sera-t-il sur les feuilles de match du XV de France en novembre ? Ou bien même titulaire à la place de Romain Ntamack ?

Si la première option peut tenir la route, la seconde semble inenvisageable à l’heure d’écrire ces lignes. Pourtant, tout le monde s’accorde à dire que Matthieu Jalibert marche sur l’eau et demeure bel et bien le meilleur ouvreur français en 2025.

4 ans plus tard, l'association Jalibert/Ntamack est-elle envisageable pour le XV de France?

S’il en fallait davantage pour vous le prouver, les statistiques parlent largement en faveur du maître à jouer de l’UBB. D’ailleurs, Jalibert domine plusieurs lignes de ce classement, comme le souligne Rugbyrama, au fait grâce aux données de son partenaire AIA sports.

En attaque comme au pied, il régale

Sur la lignée de sa 2ème partie de saison dernière, le demi d’ouverture de 26 ans martyrise les défenses grâce à ses coups de rein et son sens de l’attaque. Il devance d’ailleurs les bolides Gaël Dréan (19) et Jiuta Wainiqolo (18) au nombre de défenseurs battus.

Qu’en serait-il advenu si Gaël Dréan avait honoré sa signature ? La folle anecdote de l’ailier du XV de France

Il est aussi celui qui franchit le plus en Top 14 (7) et le deuxième à avoir parcouru le plus de mètres ballon en main (550).

Et ce n’est pas tout ! La palette du numéro 10 aux 35 sélections est également bien étendue, puisque qu’il est le celui qui gagne le plus de terrain grâce à son jeu au pied (2 702 mètres), derrière l’inévitable Joris Segonds. D’autant que sa participation défensive est de plus en plus importante en ce début de saison.

VIDEO. Jalibert, l’éclair de génie qui a calmé tout Aimé-Giral : pur instinct, pure classe

Bref, à l’approche de ses 27 ans, Matthieu Jalibert semble jouer le meilleur rugby de sa carrière. Et ça voudrait bien une petite récompense, pour celui qui n’a plus joué avec le XV de France depuis la défaite en Angleterre, en février dernier…