Qu’en serait-il advenu si Gaël Dréan avait honoré sa signature ? La folle anecdote de l’ailier du XV de France
Saviez-vous que le Breton n’aurait jamais dû rejoindre le club toulonnais en 2022 ? Screenshot : Canal Plus
En ce mercredi 22 octobre, Gaël Dréan fête son anniversaire. Et va recevoir par la même occasion une convocation avec le XV de France. L’occasion de revenir une anecdote méconnue.

Sur Gaël Dréan, on a dit beaucoup de choses. Non pas que le discret ailier de 25 ans (bon anniversaire) aime la lumière, mais plutôt qu’il l’attire à grands coups de rushs spectaculaires et d’essais enfilés comme des perles.

En forme étincelante depuis le début de saison, la révélation de la dernière saison de Top 14 reste même plus largement sur 17 essais marqués sur ses 23 derniers matchs avec le RCT. Des statistiques à la Bielle-Biarrey.

TOP 14. Plus rapide que Kolbe, squat… : Gaël Dréan, l’homme qui impressionne les préparateurs physiquesTOP 14. Plus rapide que Kolbe, squat… : Gaël Dréan, l’homme qui impressionne les préparateurs physiques

Mais saviez-vous que le Breton n’aurait jamais dû rejoindre le club toulonnais en 2022, à l’issue de son titre de champion de France de Fédérale 1 avec Rennes ?

Une signature en ProD2

Cette saison-là, pour sa première année avec l’équipe première en Fédérale 1, le natif de Lorient cartonne dans la 4ème division française. Auteur de 14 essais en 22 matchs au total, ses performances et ses qualités athlétiques s’ébruitent dans un premier temps aux 4 coins de la Bretagne. Et Vannes ne tarde pas à répliquer.

Comme les Bleus Villière et Spring, ces anciens amateurs qui ont débuté en Fédérale 1 avant d’accéder au Top 14Comme les Bleus Villière et Spring, ces anciens amateurs qui ont débuté en Fédérale 1 avant d’accéder au Top 14

Le centre névralgique du rugby breton, alors club important de ProD2, attire logiquement les meilleurs talents de la région chaque année. Dréan, qui évoluait encore en Fédérale 3 il y a peine plus d’un an, accepte naturellement la proposition qui lui est faite par Jean-Noël Spitzer et s’engage avec le RCV.

Et puis, pendant les phases finales du championnat de France de Fédérale 1 quelques mois plus tard, la sensation Dréan s’ébruite (bien) au-delà de l’extrême-ouest de la France. Alors que le club de Rennes va affronter les Varois de Hyères en finale, le téléphone de Dréan sonne à nouveau.

Un soir, début juin (2022), il m’a appelé en me disant qu’il était gêné mais que Toulon le voulait. Il voulait savoir s’il pouvait être libéré. Et on a accédé à sa demande. On était en Pro D2, Toulon était en Top 14. C’était une expérience folle pour lui. On ne l’a pas bloqué  - racontait le manager du RC Vannes au Télégramme. 

3 ans et demi plus tard, on ne sait pas ce qu’il en serait advenu si Vannes - qui a d’ailleurs recroisé sa route la saison dernière en Top 14 - n’avait pas relâché Gaël Dréan. Mais on est certain que l’histoire était écrite ainsi pour celui qui pourrait fêter sa première sélection durant le mois de novembre…

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Très belle attitude du RCV, qui a pensé au joueur. Très très classe. Ce club est vraiment admirable à plein de niveaux.

  • il y a 2 heures

Derniers articles

 News
TOP 14. Rassuré, Baptiste Serin pourrait postuler pour la tournée de novembre
News
4 ans plus tard, l'association Jalibert/Ntamack est-elle envisageable pour le XV de France?
News
XV de France. Touché mais pas coulé, le Toulousain Pierre-Louis Barassi postule pour la tournée
News
TOP 14. Séché par une cartouche dans les règles, Baptiste Serin va-t-il manquer la tournée de novembre ?
Vidéos
VIDEO. Jalibert, l’éclair de génie qui a calmé tout Aimé-Giral : pur instinct, pure classe
News
XV de France. Touché, Pierre Bourgarit (La Rochelle) va-t-il lui aussi rater le train de la tournée ?
News
XV de France. Deux nouveaux Tricolores du Stade Toulousain touchés juste avant l'annonce de Galthié
News
''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?
News
Pourquoi Emmanuel Meafou a failli perdre goût au rugby (et comment il s’en est sorti)
News
Il ne rate jamais une annonce de Galthié : cette fois, Lenni Nouchi espère y être : ''Je m'entraîne dur pour ça''
News
Tests de novembre : le XV de France hérite de Gardner, Ridley et Pearce, les Frenchies bien servis