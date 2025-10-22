Qu’en serait-il advenu si Gaël Dréan avait honoré sa signature ? La folle anecdote de l’ailier du XV de France

En ce mercredi 22 octobre, Gaël Dréan fête son anniversaire. Et va recevoir par la même occasion une convocation avec le XV de France. L’occasion de revenir une anecdote méconnue.

Sur Gaël Dréan, on a dit beaucoup de choses. Non pas que le discret ailier de 25 ans (bon anniversaire) aime la lumière, mais plutôt qu’il l’attire à grands coups de rushs spectaculaires et d’essais enfilés comme des perles.

En forme étincelante depuis le début de saison, la révélation de la dernière saison de Top 14 reste même plus largement sur 17 essais marqués sur ses 23 derniers matchs avec le RCT. Des statistiques à la Bielle-Biarrey.

Mais saviez-vous que le Breton n’aurait jamais dû rejoindre le club toulonnais en 2022, à l’issue de son titre de champion de France de Fédérale 1 avec Rennes ?

Une signature en ProD2

Cette saison-là, pour sa première année avec l’équipe première en Fédérale 1, le natif de Lorient cartonne dans la 4ème division française. Auteur de 14 essais en 22 matchs au total, ses performances et ses qualités athlétiques s’ébruitent dans un premier temps aux 4 coins de la Bretagne. Et Vannes ne tarde pas à répliquer.

Le centre névralgique du rugby breton, alors club important de ProD2, attire logiquement les meilleurs talents de la région chaque année. Dréan, qui évoluait encore en Fédérale 3 il y a peine plus d’un an, accepte naturellement la proposition qui lui est faite par Jean-Noël Spitzer et s’engage avec le RCV.

Et puis, pendant les phases finales du championnat de France de Fédérale 1 quelques mois plus tard, la sensation Dréan s’ébruite (bien) au-delà de l’extrême-ouest de la France. Alors que le club de Rennes va affronter les Varois de Hyères en finale, le téléphone de Dréan sonne à nouveau.

Un soir, début juin (2022), il m’a appelé en me disant qu’il était gêné mais que Toulon le voulait. Il voulait savoir s’il pouvait être libéré. Et on a accédé à sa demande. On était en Pro D2, Toulon était en Top 14. C’était une expérience folle pour lui. On ne l’a pas bloqué - racontait le manager du RC Vannes au Télégramme.

3 ans et demi plus tard, on ne sait pas ce qu’il en serait advenu si Vannes - qui a d’ailleurs recroisé sa route la saison dernière en Top 14 - n’avait pas relâché Gaël Dréan. Mais on est certain que l’histoire était écrite ainsi pour celui qui pourrait fêter sa première sélection durant le mois de novembre…