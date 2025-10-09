TOP 14. Plus rapide que Kolbe, squat… : Gaël Dréan, l’homme qui impressionne les préparateurs physiques

Après avoir ébahi tous les Bretons qui avaient croisé son chemin, il époustoufle aujourd'hui les préparateurs physiques, dont le responsable recherche et développement du RCT.

Que Gaël Dréan a foulé les pelouses de Fédérale 1 du côté de Rennes avant d'être repéré par Toulon, jusqu'à être révélation du Top 14 pour la saison 2024/2025, vous le saviez probablement, tant on a parlé et reparlé du parcours rare du Breton, ces dernières années.

Il se disait qu’il n’aurait jamais sa place (en Fédérale 3)

Mais saviez-vous que l'ailier de bientôt 25 ans brillait en Fédérale 3 encore avant cela, faisant de lui le seul joueur du championnat dans ce cas ? Eh oui, à 18 piges, le petit Gael survolait le stade de Kéramazé de Plouzané dans son couloir droit chaque week-end, inscrivant même 21 essais en 20 rencontres du plus bas échelon fédéral.

Comme les Bleus Villière et Spring, ces anciens amateurs qui ont débuté en Fédérale 1 avant d’accéder au Top 14Il faut dire que dès lors et sans maximiser son potentiel dans les centres de formation, Dréan va déjà très vite. Des qualités athlétiques que l'ailier toulonnais gardera même en prenant une dizaine de kilos depuis ses débuts en séniors, grâce à un travail physique remarquable. Après avoir ébahi tous les Bretons qui avaient croisé son chemin, il époustoufle aujourd'hui les préparateurs physiques, dont le responsable recherche et développement du RCT.

Kolbe et Wainiqolo dans le rétro

Interrogé par L’Équipe, Anthony Couderc raconte : "Gaël a la plus grande vitesse max (36,8 km/h) que j’ai pu mesurer depuis mon arrivée en 2022. Il a aussi la plus grosse accélération, avec 5,40 m/s²." Oui, plus rapide que les bolides Cheslin Kolbe ou Jiuta Wainiqolo à leur époque varoise.

À l'image de ses 3 essais de ce début de saison, le phénomène varois dispose de qualités que les autres n'ont pas. Car la "fusée Dréan" n’est pas qu’un sprinteur. En salle, il truste aussi les premières places, notamment sur l’exercice du squat. Une force explosive qui fait écho à sa capacité à changer de rythme, déborder ou casser les plaquages dans les petits espaces.

VIDÉO. Top 14. En forme internationale, Louis Bielle-Biarrey (UBB) rentre dans l’histoire

Son prochain objectif ? Atteindre les 37km/h, confiait-il l'an dernier. Chose que seuls Louis Bielle-Biarrey et Nelson Épée savent faire parmi les ailiers français aujourd'hui. "Il a encore à progresser sur ses capacités d’endurance et de résistance. Au regard de son âge (24 ans), sa capacité de travail et sa motivation, on peut espérer qu’il évolue encore", assure Anthony Couderc.

Puisse cette marge l'emmener jusqu'à sa première sélection en équipe de France...