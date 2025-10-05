VIDÉO. Top 14. En forme internationale, Louis Bielle-Biarrey (UBB) rentre dans l’histoire

Contre le LOU Rugby, Louis Bielle-Biarrey est devenu le meilleur marqueur d’essai de l’histoire de l’UBB et signe un début de saison exceptionnel.

Étincelant depuis plusieurs saisons, Louis Bielle-Biarrey n’a visiblement pas envie de passer à côté de l’exercice 2024/2025 de Top 14. Si l’UBB n’est pas au point sur tous les sujets depuis le début de saison, son ailier supersonique n’est clairement pas l’un de ses problèmes, bien au contraire. Avec six essais en cinq matchs, l’ancien Grenoblois épate son monde.

LBB en furie contre le LOU

Contre le LOU Rugby (32-20), ce samedi 4 octobre, Louis Bielle-Biarrey s’est offert un doublé. Tout d’abord, à la 18ᵉ minute de jeu, Nicolas Depoortere trouvait une brèche dans la défense lyonnaise. Depuis ses 22 mètres, il entamait une relance et servait, quelques mètres plus loin, son copain. L’ailier s’en allait, sans trembler, dans l’en-but, pour ce qui était déjà le troisième essai girondin.

Ensuite, les Lyonnais ne se laissaient pas faire et revenaient au contact des locaux, en toute fin de rencontre. Pour sceller le sort du match, Louis Bielle-Biarrey était lancé par son demi de mêlée Valentin Hutteau, après une mêlée à l’avantage des locaux. L’ailier du XV de France a réalisé quelques foulées, un petit crochet et s’en est allé en Terre promise pour briser les derniers espoirs adverses.

Des records dans le viseur

Avec ces deux réalisations, il devient le meilleur marqueur d’essai de l’histoire de l’Union Bordeaux-Bègles. Depuis ses débuts en janvier 2022, Louis Bielle-Biarrey a inscrit 47 essais en 77 rencontres sous le maillot bordelo-béglais. À seulement 22 ans, il rentre dans l’histoire de l’écurie girondine en surpassant l’iconique Blair Connor, auteur de 46 essais en 219 apparitions.

Certes, l’Union Bordeaux-Bègles est un jeune club, fondé en 2006, mais le ratio d’essai par match et la précocité du jeune offensif reste particulièrement impressionnant. De plus, Louis Bielle-Biarrey se démarque aussi par sa capacité à briller dans les grands rendez-vous. S’il marque contre les petits, l’ailier ne se défile pas contre les gros, bien au contraire.

Actuellement, le trois-quarts international signe le meilleur début de saison de sa jeune histoire. En 2025/2026, il réalise d’ores et déjà le deuxième meilleur exercice de sa carrière, puisqu’il avait conclu 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 avec cinq réalisations ou moins. Même Chris Ashton, sur sa saison 2017/2018 avec le RCT, n’avait pas aussi bien lancé le championnat. L’Anglais comptait “seulement” quatre essais sur les cinq premières journées, lors de cette saison, où il a battu le record, en un seul exercice, avec 24 essais.

Par ailleurs, la forme XXL de Louis Bielle-Biarrey pourrait servir sous un autre maillot que celui de l’UBB. Le 8 novembre prochain, le XV de France affronte l’Afrique du Sud. Cette confrontation face aux champions du monde revêt d’une importance sportive et symbolique majeure, pour des raisons que l’on ne prendra même pas la peine de vous énumérer. Déjà privés d’Antoine Dupont, les Bleus espèrent pouvoir compter sur un LBB en pleine forme.

