VIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Louis Bielle-Biarrey flashé excès de vitesse en plein centre de Bordeaux

Comme chaque week-end, il s’en est passé partout ou presque en Top 14. De l’inondation de Mayol, aux querelles à Perpignan en passant par la correction reçue par le Stade Toulousain à Montpellier, le meilleur championnat du monde a encore beaucoup diverti ce week-end.

Et si plusieurs rencontres furent très animées, c’est sans aucun contest à Bordeaux qu’il fallait se rendre si vous vouliez voir du spectacle à foison et des essais.

D’ailleurs, l’UBB s’est imposée 71 à 24 face au malheureux promu de Montauban, bien démuni sur la pelouse du champion d’Europe. Un déroulé offensif qui a permis aux Girondins de reprendre de la confiance et de réaliser des actions de folie.

36,9km/h sans forcer…

Comme sur celle conclue par Nicolas Depoortere en 2ème période suite à une relance de 100m. depuis l’en-but bordelais. Une action collective sur laquelle Louis Bielle-Biarrey (par ailleurs auteur d’un doublé) s’est à nouveau signalé.

Proche d’une zone à 30 dans le cent-ville bordelais, la flèche casquée s’est fait flasher à 36,9km/h sur cette action, indique Canal Plus. Et sans forcer…

Pour rappel, le meilleur marqueur du dernier tournoi des 6 Nations à déjà fait monter le radar à 37,8km/h en match. Et nul doute que tôt ou tard, LBB passera les 38km/h, vu la marge qu’il semble avoir dans les jambes…

Des qualités de vitesse qui lui servent puisque le supersonique de l’UBB reste sur 37 essais inscrits sur ses 33 derniers matchs joués, depuis le début de la saison 2024/2025. Du jamais vu à ce niveau-là.