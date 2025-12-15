À 43 ans, Matt Giteau se lance un nouveau défi en rugby à XIII au pays des Wallabies

Homme fort de la sélection australienne et du RCT pendant les années 2010, Matt Giteau va retrouver les terrains avec les Raiders de Canberra en NRL.

Le magicien du RCT vient de trouver un nouveau point de chute dans son pays natal, toujours ballon de rugby en main. Finaliste du Mondial 2015 avec les Wallabies, le polyvalent trois-quarts n'a pas stoppé le rugby après son passage à Toulon.

C'est aux États-Unis que ce dernier partira pour finir sa carrière, le temps de renouer avec son partenaire en Rouge et Noir, Ma'a Nonu, pendant une saison du côté des LA Giltinis, et de faire durer le plaisir lors d'une ultime saison en MLR chez les Legion de San Diego.

Retraité officiellement depuis un an et demi, il vient de s'engager avec une franchise de rugby à XIII en Australie.

C'est avec un attachement tout particulier que Matt Giteau vient apporter toute son expertise de l'attaque de cette formation. Son père, Ron Giteau, y a évolué, comme son frère Justin, devenu entraîneur de cette formation par la suite.

Dans une vidéo postée par le club de la capitale, Matt Giteau évoque son statut au sein de cette formation.

"Rien que le fait de pouvoir être impliqué dans ce parcours est très spécial. Je n'ai que de petites missions avec l'équipe, mais c’est un honneur d’être ici. Évidemment, avec l’histoire de mon père et de mon frère, ça rend tout ça encore plus particulier."

"En gros, pendant les séances, on travaille la manipulation du ballon, la prise de décision. C’est du bon travail, des compétences précises, des choses très spécifiques."

Canberra Raiders pathways coaches Matt Giteau, Dale Finucane and Matt Frawley speak on joining the club and passing on a wealth of experience to the future of the Raiders.#WeAreRaiders pic.twitter.com/p0ZDLdw2lK — Canberra Raiders (@RaidersCanberra) December 15, 2025

Entraineur/joueur par le passé avec Toulon

Il n’est assurément pas à son coup d’essai, même s’il confirme que son rôle dans la formation de Canberra est relativement mineur. Matt Giteau semble avoir toujours eu un goût particulier pour entraîner.

En avril 2017, alors qu’il est joueur à Toulon, il retrouve les terrains pour sa dernière année avec les Varois. Il encadrera notamment le jeune Anthony Belleau, titulaire toute la saison jusqu’en finale de Top 14 cette année-là.

Alors que Richard Cockerill prend le poste de manager, c’est le demi d’ouverture des Wallabies qui est désigné coach des trois-quarts jusqu’à la fin de la saison. À l’issue de cet exercice, Matt Giteau s’envolera pour les Tokyo Sungoliath pendant quatre saisons.

