''Aucun club n'a autant de concurrence'', Paul Costes veut profiter du chaos du synthétique écossais

Ce samedi en Champions Cup, le Stade Toulousain se présente à Glasgow avec une paire de centres résolument tournée vers l’avenir : Paul Costes, 22 ans, et Kalvin Gourgues, 20 ans. Profitant notamment des absences de Barassi et Chocobares, le jeune Costes va connaître sa 4ᵉ feuille de match consécutive, une bonne nouvelle pour lui après une saison passée hachée par les blessures.
Avant ce déplacement en Écosse, le centre formé à Toulouse s’est confié en conférence de presse sans détour sur sa situation, la concurrence XXL au Stade et les opportunités offertes par un terrain synthétique qui pourrait bien servir ses qualités.
« Il n’y a aucun club qui a autant de concurrence qu’ici »
Paul Costes ne se cache pas. À Toulouse, chaque minute se mérite, chaque action est scrutée. « Il n’y a aucun club qui a autant de concurrence qu’ici », confie-t-il, lucide sur un poste où les internationaux s’empilent. Être remplaçant, rentrer 20 minutes, ne pas savoir quand on va entrer : « c’est plus complexe ». Enchaîner les matchs, et les titularisations (sa 4e en 6 rencontres, NDLR.), lui permettent au contraire de mieux se préparer, de sentir le match, d’exprimer son rugby. Et surtout, de jouer libéré, avec cette volonté affichée de ne rien laisser passer à chaque ballon touché.
Le synthétique de Glasgow, un allié… sous conditions
Le Scotstoun Stadium et sa pelouse synthétique font déjà saliver Costes. Plus de jeu, davantage de ballons vivants : exactement ce qui correspond à son profil. « Plus je bouge et plus j’ai de mètres à parcourir, mieux je me sens », explique celui qui compense un manque de puissance par le volume de course. Reste l’inconnue météo. La pluie pourrait rendre les rebonds imprévisibles et casser le rythme avec des fautes de mains. Mais face à une équipe de Glasgow réputée hyper joueuse – et qui oblige ses adversaires à réaliser près de 300 plaquages par match – le spectacle pourrait être au rendez-vous.
Pourquoi ce match est un vrai test
Ce match est un révélateur parfait pour Costes. Le synthétique accentue les déplacements défensifs, la lecture des intervalles et la justesse technique. Autant de critères observés de près à Toulouse… comme en équipe de France. Dans une Champions Cup au format sprint (4 matchs, pas de joker), chaque performance pèse lourd, bonus et goal-average compris. Ici, pas le droit à l’erreur.
Une prestation aboutie renforcerait la hiérarchie interne au Stade Toulousain, tout en plaçant Costes dans la rotation européenne. À plus long terme, c’est aussi une prise de date dans un contexte international encore plus dense chez les Bleus. D'autant que son jeune coéquipier a été en vue cet automne lors des tests. Ajoutez à cela les Bordelais Depoortère, Moefana, le Palois Gailleton, ou encore Barassi et le vétéran Fickou, il est difficile de se faire une place à Marcoussis.
Pour Toulouse, réussir à Glasgow serait un signal fort dans une poule où chaque point compte. Terrain à jeu, adversaire joueur, compétition ouverte : Paul Costes n’aurait pas pu rêver meilleur décor pour continuer à grandir. Reste à transformer l’essai, au sens propre comme au figuré.
Brett Zel
J'espère pour lui qu'il pourra montrer l'étendu de son talent cette année et passer la palier sur lequel il semble buter, après une progression fulgurante. Il est jeune, et il a eu des blessures. Autrement, peut-être lui faut-il un autre club où il enchainera les matchs, avec un peu moins de concurrence ?
Yonolan
Ca c'est un scoop
Parce qu'au sens figuré je comprend bien qu'il devra profiter de ce match pour confirmer ses prestations et ambitions
Mais au sens propre je ne savais pas qu'il était prévu qu'il tape les transformations
Manu
J'allais dire la même chose.
Mais c'est peut être un message subliminal de lerugbynistere qui sait des choses qu'il ne veut pas encore dire
Il est de tradition à Toulouse que lorsque un grand joueur quitte le club, on lui demande de taper une transformation avant sa sortie du terrain, à l'occasion de son dernier match à domicile. Récemment ce fut le cas pour Tekori et Ahki. Peut être dans quelques semaines ce sera le cas pour Costes qui pourrait rejoindre le club de son père et grand-père en Auvergne. Il y a été vu récemment.
potemkine09
Je me souviens d'avoir vu Isitolo Maka et Fabien Pelous s'y frotter.. Certes, il y avait la puissance.... 😊
Yonolan
Et même un pilier( il me semble affublé d'une perruque) ...
