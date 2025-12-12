Penaud, Jalibert, Bielle-Biarrey : l’UBB sort l’artillerie lourde face aux Scarlets en Champions Cup

Avec Jalibert à la baguette et Penaud à la finition, l’UBB affiche clairement ses intentions face aux Scarlets ce samedi à Chaban en Champions Cup.

Pour la réception des Scarlets ce samedi à Chaban-Delmas, l’Union Bordeaux-Bègles a dévoilé une composition sérieuse et ambitieuse pour la 2e journée de Champions Cup. Yannick Bru fait confiance à un XV mêlant cadres confirmés et dynamiteurs capables de faire basculer un match.

Une attaque qui promet des étincelles

Derrière, le trio Penaud – Moefana – Bielle-Biarrey promet des étincelles autour de la charnière Page-Relo – Jalibert. Devant, Jefferson Poirot mènera une meute dense avec Palu et Coleman en deuxième ligne. Objectif clair : confirmer après une entrée en matière réussie en Europe et prendre une option sur la qualification.

Bru a clairement opté pour un profil très joueur, capable d’accélérer le tempo face à une équipe galloise parfois friable dans les déplacements latéraux. La présence simultanée de Moefana au centre et Bielle-Biarrey à l’aile offre deux options fortes : percer plein axe ou étirer la défense au large.

Damian Penaud : l'atout maître pour déstabiliser les Scarlets

À cela s’ajoute Damian Penaud, dont le sens du timing et la capacité à sentir les coups peuvent faire très mal à des Scarlets parfois indisciplinés sur les extérieurs. Devant, le choix de Bastien Vergnes-Taillefer en 7 est intéressant : mobile, il permet à l’UBB de jouer vite après contact et de multiplier les temps de jeu.

Face à eux, les Scarlets arrivent avec un pack expérimenté, emmené par Josh Macleod et des joueurs bien connus comme Jake Ball ou Alec Hepburn. Bordeaux répond avec de la densité mais aussi de la mobilité avec Temo Matiu en 8 pour apporter de l’impact ballon en main.

Un banc girondin pour finir en force

Le banc girondin a fière allure : Tameifuna pour finir les mêlées, Jonny Gray pour verrouiller les rucks, Arthur Retière pour dynamiter les fins de match. Sans oublier Joey Carbery, capable de couvrir plusieurs postes et d’apporter de la maîtrise dans le money time. Une victoire à domicile après le succès en Afrique du Sud placerait l’UBB dans une position très favorable dans cette poule de Champions Cup.

Elle confirmerait aussi la montée en puissance d’un groupe qui vise une nouvelle finale et pourquoi pas un doublé. Pour certains joueurs, notamment Page-Relo ou Matiu, c’est aussi l’occasion de marquer des points sur la scène européenne.

À domicile, Bordeaux sait que Chaban peut devenir une vraie forteresse européenne. Avec ce XV, le message est clair : l’UBB ne veut pas seulement gagner, elle veut imposer son jeu. Sur le papier, Bordeaux a clairement de quoi régaler son public.