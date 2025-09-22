TOP 14. 'En Irlande, ça joue', 'J’ai connu bien pire à Auch'… les réactions des joueurs au report de RCT/La Rochelle

A cause des très fortes intempéries qui ont sévi dans le Sud-Est ce dimanche soir, le match RCT/La Rochelle a logiquement été reporté. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir, parfois avec humour.

Ce dimanche soir, aux alentours des 21h20, M. Rozier, l’arbitre de la rencontre prévue entre le RCT et La Rochelle décidait que ce match ne se jouerait pas cette fois, face aux orages qui ne passaient pas mais surtout une pelouse gorgée jusqu’à parfois 10 centimètres d’eau. Injouable.

A en voir les trombes d’eau qui s’abattaient Mayol et sa pelouse gorgée, on voyait mal comment il pouvait en être autrement. Et pourtant, la décision de reporter purement et simplement le match à une date ultérieure a fait réagir du monde, dans les coulisses de l’antre varois.

D’aucuns auraient d’ailleurs souhaité que ce match se joue - une fois les orages arrêtés - d’après leurs dires. Présent dans les travées de l’antre varois, notre confrère de Canal Plus pouvait d’ailleurs récolter les avis de certains joueurs au moment d’apprendre la décision de l’arbitre M. Rozier.

Quelques perles

"En Irlande, ça joue", lui aurait confié le centre toulonnais Antoine Frisch, qui a passé une saison au Munster et connu certainement quelques jours de forte drache, dans l’Eire. Notamment lors d’un choc face au Leinster qui, malgré tout, n’avait pas eu les mêmes conséquences sur la pelouse de Thomond Park.

Greg Alldritt, numéro 8 du XV de France et de La Rochelle aux origines écossaises, aurait lui répondu qu’il avait "joué sous bien pire à Auch", durant ses jeunes années. Blagues ou simple réaction à chaud, allez savoir…

Les joueurs toulonnais bravent la pluie pour saluer leurs supporters 🤩#RCTSR pic.twitter.com/qkxzJMfTlr — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 21, 2025

En tous cas les managers respectifs des 2 clubs, à savoir Pierre Mignoni et Ronan O’Gara, auraient fait remonter vers 21h15 à l’arbitre M. Rozier qu’ils n’étaient plus favorables à la tenue de ce match. Au moment où le déluge s’abattait depuis près d’une demi-heure sur la Rade, et avait déjà recouvert la pelouse de Mayol d’une couche de près de 10 cm d’eau, par endroits…

Ce qui laisse à penser que même sans danger pour les joueurs, le référent à donc pris la bonne décision de reporter ce match. Dont on aurait bien eu du mal à trouver intérêt et spectacle, dans des conditions pareilles…