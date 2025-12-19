Dupont sur le banc, Kinghorn à la baguette : la composition du Stade Toulousain pour le match piégeux à Lyon

Déplacement piégeux à Lyon. Toulouse aligne une équipe très solide pour défier le LOU sur synthétique, là où il n’a plus gagné depuis 2017.

Le Stade Toulousain a dévoilé sa composition pour le déplacement à Lyon, ce samedi 20 décembre à 21h, dans le cadre de la 12e journée de Top 14.

Une affiche piégeuse sur pelouse synthétique, face à un LOU solide à domicile, où les Rouge et Noir n’ont plus gagné depuis 2017. Ugo Mola aligne une équipe très compétitive, mêlant cadres, internationaux et joueurs en pleine montée en puissance, avec une claire volonté de réaction après les derniers déplacements compliqués.

Ramos derrière, Graou – Kinghorn à la baguette

Thomas Ramos sera titulaire à l’arrière, avec une ligne de trois-quarts mobile et solide défensivement composée de Delibes, Chocobares, Costes et Pouzelgues. À la charnière, Graou est associé à Blair Kinghorn. Devant, le trio Castro-Ferreira – Roumat – Willis promet une énorme activité. En première ligne, Bertrand, Marchand et Merkler seront chargés de tenir la mêlée lyonnaise.

Un pack pensé pour le combat et la vitesse

Ce choix n’a rien d’anodin. Sur synthétique, Lyon voudra mettre beaucoup de rythme et à user la défense dans les rucks. Toulouse répond avec un pack très mobile, capable de répéter les efforts.

La titularisation de Willis et Marchand ensemble n’est pas neutre : ce sont deux profils capables de gratter, ralentir les sorties de balle et couper les temps forts adverses. En deuxième ligne, Vergé offre une alternative fraîche et très mobile, aux côtés de Brennan. Tout en permettant à Flament de souffler.

Un banc dense pour tenir 80 minutes

Le banc toulousain est loin d’être expérimental avec Antoine Dupont. Lacombre, Mallez, Banos, Jelonch ou encore Epée : Toulouse se donne les moyens de maintenir l’intensité jusqu’au bout. Sur ce type de déplacement, la capacité à finir fort est souvent déterminante. Surtout après le match perdu en deuxième période face à Glasgow où les entrants n'ont pas donné satisfaction au staff.

Cette composition montre clairement que Toulouse ne vient pas gérer, mais bien chercher des points, voire plus. Sur le synthétique de Gerland, Toulouse saura vite si cette équipe a retrouvé ses bases : défense collective, maîtrise du tempo et efficacité dans les zones de combat. Réponse samedi soir, face à un adversaire qui n’attend que ça.