TOP 14. Comme pour OM/PSG, pourquoi Toulon/La Rochelle ne se jouera pas ce lundi ?

A cause des très fortes intempéries qui ont sévi dans le Sud-Est ce dimanche soir, la rencontre entre le RCT et La Rochelle a logiquement été reportée. Mais à quand ?

Si vous n’êtes pas du genre à consulter la météo et que vous n’étiez ni branchés sur Canal Plus ni sur vos réseaux sociaux ce dimanche soir, il se peut que vous ayez raté l’information de la soirée de dimanche, en Top 14.

Et découvert ce lundi matin en consultant votre smartphone que face à l’inondation subie par le Var et la pelouse de Mayol ce dimanche soir, la rencontre entre le RCT et La Rochelle avait logiquement été reportée.

Et cela a la dernière minute, aux alentours des 21h20, après décision de l’arbitre M. Rozier face à l’orage qui ne passait pas mais aussi une pelouse gorgée jusqu’à parfois 10 centimètres d’eau. Injouable.

Vers un match en novembre

Et si nombreux sont ceux qui ont pesté face au manque d’anticipation des instances chargées d’organiser ce match (et notamment du préfet), il est vrai que l’intensité du phénomène (on parle de 90mm de pluie en 1h !) était difficile à prévoir. D’autres ont demandé à ce que ce match soit joué ce lundi, pour éviter aux Rochelais d’avoir fait le voyage depuis la côte Atlantique à blanc, mais aussi de chambouler tout la programmation du Top 14.

Ce que balayait d’un revers de main Éric Bayle, le patron du rugby chez Canal+, dimanche soir à l'antenne : "Toulon-La Rochelle ne se jouera pas demain (lundi). La décision a déjà été anticipée par la Ligue nationale de rugby, tout simplement parce qu'il y a une journée de Top 14 le week-end prochain, et jouer le lundi puis rejouer samedi ou même dimanche poserait un problème de récupération pour les joueurs."

Et si cette dernière tirade peut largement se discuter, il n’en est rien en revanche de l’état de la pelouse du centre-ville toulonnais, qui, comme rapporté par L’Equipe, "ne sera pas jouable avant au minimum 2-3 jours selon un spécialiste croisé dans les couloirs du stade". Car elle nécessitera un entretien particulier pour la dégorger.

C’est ainsi que cette rencontre de la 3ème journée de Top 14 devrait donc avoir lieu lors de la prochaine fenêtre disponible, à savoir en novembre, pendant la tournée internationale. La date devrait être connue ce lundi mais on sait déjà qu’elle se situera soit le 8 soit le 15 novembre, alors que le championnat doit faire trêve pendant 2 semaines.

Ce qui posera évidemment un problème en terme de calendrier pour la récupération des joueurs, qui voyaient d’un bon œil cette coupure automnale afin de se régénérer après 10 semaines consécutives de compétition. Mais aussi d’équité sportive, puisque les 2 formations seront alors privés de leurs internationaux (comme Alldritt, Boudehent et Niniashvili d’un côté, Brex, White ou Gros de l’autre) pour cette rencontre. Bref, ce RCT vs La Rochelle ne s’est pas encore joué, mais il n’a pas fini de faire parler !