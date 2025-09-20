TOP 14. Toulon – La Rochelle : les compositions qui donnent déjà le ton du choc de dimanche
TOP 14. Toulon-La Rochelle : le choc de la 3ᵉ journée s’annonce bouillant.
Le RCT retrouve Mayol pour défier La Rochelle lors de la 3ᵉ journée de Top 14. Toulon espère contrer un Stade rochelais privé de Le Garrec et Hastoy. Gros duel en perspective !

Le RCT retrouve son public ce dimanche pour un choc attendu face au Stade rochelais dans le cadre de la 3ᵉ journée de Top 14. Les Varois enregistrent plusieurs retours importants pour cette affiche au parfum de phases finales.

Des renforts précieux côté toulonnais

Absent lors des deux premières journées, Antoine Frisch réintègre le centre de l’attaque toulonnaise, préférée à Cowie. Ben White, revenu tard de la tournée des Lions britanniques, figurera dans le XV de départ, avec Baptiste Serin pour le suppléer.

Bonne nouvelle également en troisième ligne avec Esteban Abadie, remis d’un souci au mollet. En revanche, Charles Ollivon (genou) et Kyle Sinckler (avant-bras) manquent toujours à l’appel, tout comme Gabin Villière, out plusieurs mois.

Le staff aligne un triangle arrière séduisant avec Jaminet, Tuicuvu et Dréan, tandis que Garbisi mènera le jeu à l’ouverture. Le capitaine du jour sera David Ribbans, associé à Brian Alainu’uese en deuxième ligne.

La Rochelle sans Hastoy ni Le Garrec

Les Maritimes se déplacent à Mayol avec un effectif remanié. L’absence de Le Garrec, touché, et d’Antoine Hastoy, retenu pour raisons personnelles, change la donne. C’est donc Berjon qui débutera à la mêlée aux côtés d’Ihaia West. Derrière, Niniashvili et Favre apportent leur explosivité.

Si Will Skelton sera bien présent en deuxième ligne, aux côtés de Paul Boudehent, Jack Nowell devra patienter encore une semaine. Le capitaine Grégory Alldritt mènera un pack solide, épaulé par Jégou et Cancoriet.

Un choc de styles s’annonce entre le jeu ambitieux des Toulonnais et la puissance collective rochelaise. Les deux formations ont coché cette date, et le rendez-vous promet d’être électrique sur la Rade.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. Ramos en 10, première pour Thomas, le Stade Toulousain aligne du lourd face à Montpellier
News
TOP 14. Toulon / La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc de la J3 ?
News
TOP 14. Pourquoi le RCT reste derrière Toulouse (et comment il compte recoller)
News
TOP 14. ''Entre 0 et 5 ans'' : le compte à rebours est lancé, Mayol peut-il encore évoluer… ou faut-il penser à l’exil pour le RCT ?
News
TOP 14. ''C’est Masterclass'' : Urios s’enflamme pour Killian Tixeront, qui prolonge à Clermont
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Deux armes offensives dans le flou au Stade Toulousain : un dilemme XXL ?
Transferts
TOP 14. TRANSFERT. Le futur du Bok Faf de Klerk va-t-il s’écrire en Rouge et Noir ?
News
RUGBY. Le but à 60 mètres : qui sont les canonniers du Top 14 ?
News
TOP 14. Grave blessure et saison compromise pour un élément (très) prometteur du Stade Français
News
TOP 14. En pleine bourre, la Section Paloise perd un cadre de sa charnière jusqu'en novembre
News
TOP 14. Cros, Ahki et… Qui est le dernier ''mousquetaire'' du Stade Toulousain ?