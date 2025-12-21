TRANSFERT. La fusée galloise Louis Rees-Zammit refuse 685 000 € et atterrit en Top 14 ?

Le supersonique gallois Louis Rees-Zammit pourrait arriver en Top 14, alors que l’ailier a d’ores et déjà refusé une offre, pourtant alléchante, en Angleterre.

C’est un feuilleton qui anime l’Angleterre depuis plusieurs mois et ce dernier pourrait bien animer les débats dans l’Hexagone, pour le premier semestre de 2026. En effet, l’international gallois Louis Rees-Zammit est en quête d’un nouveau club pour la saison à venir, alors que son contrat avec les Bristol Bears arrive à son terme en juin 2026. Selon Rugbypass, le joueur serait intéressé par un départ en France, pour les années à venir.

Actuellement, plusieurs écuries de Top 14 se seraient déjà manifestées, mais leur nom n’est pas encore connu. Toutefois, il paraît évident que le club qui s'attachait les services de cet ailier, l’un des plus rapides du monde, est une structure bénéficiant d’une solide trésorerie. Pour cause, le jeune natif de Penarth a souvent eu tendance à se montrer gourmand, d’un point de vue salaire.

Un transfert à rebondissement

Ces dernières semaines, plusieurs actualités sont venues brouiller les pistes. Tout d’abord, Louis Rees-Zammit était annoncé comme l’un des noms les plus prestigieux à avoir donné son accord pour rejoindre le R360, la ligue rebelle. De son côté, le principal intéressé n’a jamais confirmé cette signature. Cependant, ces rumeurs se sont stoppées net lorsque le projet de compétition internationale a été reporté pour 2028, laissant les joueurs engagés sans contrat pour les années à venir.

Ainsi, beaucoup d’observateurs pensaient que le Gallois allait se rabattre sur la deuxième meilleure option qui lui était proposée. Depuis le début de l’automne, les Newcastle Red Bulls essayent d’attirer l’ailier. La proposition salariale était particulièrement intéressante, avec un salaire de 600 000 livres sterling par saison, soit environ 685 000 euros. L’offre était belle, mais Louis Rees-Zammit aurait choisi de la décliner, à la surprise générale.

Les motifs exacts de ce refus ne seraient pas connus, mais l’annulation surprise du R360 serait en partie en cause. Toujours d’après les informations de Rugbypass, le joueur aurait dit non au club du Nord de l’Angleterre juste avant que la ligue rebelle ne décale son calendrier de deux ans. L’offre des Newcastle Red Bulls ne serait pas revenue sur la table entre-temps. C’est à ce moment-là que des clubs de Top 14 se seraient manifestés.

Pour l’instant, le club le plus avancé dans les discussions auprès du joueur reste sa formation actuelle des Bristol Bears. Une prolongation serait à l’étude, mais celui qui a été formé à Cardiff demanderait une augmentation de salaire très conséquente. Cette saison, il touche autour de 250 000 euros, pour l’ensemble de l’exercice en cours. Les prétentions du joueur ne paraissent pas très adaptées avec les budgets des clubs de Premiership, en crise depuis plusieurs années.

L’éclair Louis Rees-Zammit

À 24 ans, Louis Rees-Zammit est l’un des joueurs les plus courtisés au monde. Pour cause, l’ancien crack de Gloucester est jeune et ses statistiques sont impressionnantes. Avec les Bristol Bears, il a inscrit quatre essais depuis le début de saison 2025/2026. Sur la scène internationale, l’ailier a brillé pour son retour avec le XV du Poireau. Remplaçant dans un premier temps, il a été titularisé face au Japon et à la Nouvelle-Zélande et a marqué un essai sur chacune de ces deux rencontres.

Début décembre, il a fait forte impression contre les Scarlets, pour la première journée de Champions Cup. Avec un essai au compteur, il a aussi réalisé 12 courses avec le ballon en mains, battu 7 défenseurs et gagné 139 mètres. Aligné à l’arrière ce week-end, il a été un acteur majeur de la victoire stupéfiante des Bristol Bears contre les Harlequins, alors que la formation londonienne avait délocalisé cette rencontre à Twickenham. Il s’est offert un essai spectaculaire, sur une folle course de plus de 50 mètres.

Après un début de saison un peu moins probant, Louis Rees-Zammit semble enfin être revenu dans le moule de l’ovalie. Pour rappel, de janvier 2024 au mois d’août 2025, il avait fait une croix sur le rugby à XV, pour se consacrer au football américain. Chez l’Oncle Sam, il avait été accepté dans des effectifs de NFL, aux Kansas City Chiefs puis aux Jacksonville Jaguars, mais n’a jamais joué la moindre minute en saison régulière. “Pour être honnête, j'avais l'impression que je gâchais mon talent en restant là-bas”, avait-il confié en conférence de presse, pour son retour en Grande-Bretagne.

Rapide et habile avec le ballon, Louis Rees-Zammit s’est fait un nom rapidement dans le monde du rugby. Ce grand gaillard de 1,91 m pour 95 kg possède une pointe de vitesse qui flirte avec les 38 km/h et parcourt 100 mètres en 10’’44 secondes. Pour donner un ordre d’idée, le Gallois est plus rapide que Louis Bielle-Biarrey et Cheslin Kolbe. Une comparaison qui flatte ses qualités athlétiques hors normes, dont un club de Top 14 pourrait prochainement profiter.

