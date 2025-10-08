Le projet R360 pourrait-il détruire le rugby ? Les fédérations sonnent l'alarme

R360 : une ligue ou un labyrinthe de questions sans réponses ? Découvrez ce qui inquiète vraiment les fédérations de rugby.

Pourquoi les grandes nations s'opposent au projet de ligue privée ?

Les fédérations nationales de rugby ne comptent pas rester les bras croisés. Ce mardi, un communiqué commun de la France, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, de l’Afrique du Sud, de l’Irlande, de l’Angleterre, de l’Écosse et de l’Italie a mis les choses au clair : le projet R360 inquiète sérieusement les instances dirigeantes.

Les nations majeures appellent à la prudence face au projet de ligue privée.

Dans un texte commun, les huit grandes fédérations appellent joueurs et staffs à faire preuve d’une extrême prudence avant de s’engager dans la compétition R360 « telle qu’elle est actuellement proposée ».

Elles disent accueillir favorablement les innovations et nouveaux investissements, mais préviennent : toute nouvelle ligue doit renforcer le rugby, pas le fragmenter ni l’affaiblir.

Les zones d'ombre qui dérangent

Selon le communiqué, R360 n’aurait fourni « aucune indication » sur des points cruciaux : la santé et le bien-être des joueurs, leur éligibilité internationale, ou encore la compatibilité avec les calendriers actuels. Autant de sujets sensibles alors que le rugby tente déjà d’équilibrer ses compétitions entre club, sélection et santé des joueurs.

Un appel à la « prudence extrême »

Un modèle élitiste en ligne de mire

Le ton se durcit quand les fédérations dénoncent un modèle « conçu pour générer des profits au bénéfice d’une petite élite », au risque d’assécher les ressources du rugby amateur et de la formation. Un avertissement clair : toucher à l’écosystème du rugby, c’est mettre en danger toute la pyramide, du village au Top 14.

La conséquence inattendue pour les joueurs de R360

La conclusion est sans appel : toute participation à R360 rendrait un joueur inéligible pour représenter son pays. Une décision forte, rappelant la ligne rouge défendue depuis toujours par les nations historiques.

Le message est passé.

R360 : Innovation ou menace pour l'identité du rugby ?

Entre ouverture à l’innovation et protection de l’identité du jeu, les fédérations veulent rappeler que le rugby n’est pas une marchandise comme les autres. La balle est désormais dans le camp de R360, qui devra convaincre qu’il ne s’agit pas d’un projet déconnecté des valeurs du sport.